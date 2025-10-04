Lucknow News: बिजली विभाग में इंजीनियर पर गिरी गाज, अनियमितता के आरोप में निलंबित

लखनऊ में बिजली विभाग के इंजीनियरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। शारदा नगर सबस्टेशन के जूनियर इंजीनियर आशुतोष कुमार को अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया। उपभोक्ता लाल जी की शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई। लालजी ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जिसमें अलग-अलग समय पर अलग-अलग अनुमान लगाए गए थे जिसके बाद जांच में आरोप सही पाए गए।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिजली विभाग में अभियंताओं की कारस्तानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक और मामला सामने आया है, जिसमें शारदा नगर बिजली उपकेंद्र में तैनात अवर अभियंता आशुतोष कुमार को अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता लाल जी की शिकायत के बाद की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता भविष्य कुमार सक्सेना के मुताबिक खटोला गांव निवासी लालजी की पत्नी कुंती देवी ने 21 मई 2025 को दो किलोवाट घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन किया था। अवर अभियंता ने 120 मीटर दूरी दर्शाते हुए तीन एलटी पोल प्रस्तावित कर 76,892 रुपये का एस्टीमेट बनाया था, लेकिन आवेदक ने उसे जमा नहीं किया। इसके बाद 18 जून को लालजी ने दोबारा आवेदन किया। इस बार अवर अभियंता ने मात्र 75 मीटर दूरी बताते हुए दो पोल प्रस्तावित किए और 58,515 रुपये का नया एस्टीमेट बनाया। उपभोक्ता ने 30 अगस्त को यह एस्टीमेट जमा कर दिया और 19 सितंबर को मीटर कनेक्शन जारी कर दिया गया।

दोनों प्रकरणों में एक ही परिसर के लिए अलग-अलग एस्टीमेट बनाए जाने की आवेदक ने शिकायत कर दी। अधिशासी अभियंता अविनाश कुमार ने प्रकरण की जांच कराई तो शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई। आशुतोष कुमार को मलिहाबाद खंड कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

1912 हेल्पलाइन नंबर बंद रहेगा बिजली विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1912 को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके कारण इसे अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड होने का काम शुक्रवार की आधी रात दो बजे से शानिवार शाम चार बजे तक होगा। इस दौरान उपभोक्ताओं की डिजिटल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी।