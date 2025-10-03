Language
    Lucknow News: फार्च्यूनर सवार स्क्रैप कारोबारी के बेटे ने स्कूल वैन में मारी टक्कर, विरोध पर चालक को पीटा

    By ayushman pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    फार्च्यूनर सवार स्क्रैप कारोबारी के बेटे ने स्कूल वैन में मारी टक्कर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी के महानगर में दुर्घटना बाहुल्य मिडलैंड अस्पताल तिराहा के पास शुक्रवार सुबह फार्च्यूनर सवार स्क्रैप कारोबारी के बेटे ने स्कूल वैन में टक्कर मार दी, जिससे नौ बच्चियां घायल हो गई। विरोध पर युवक ने वैन चालक को पीट दिया। स्थानीय लोगों की मदद से छूटा तो पुलिस को सूचना दी।

    सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी)महानगर अंकित सिंह ने बताया कि वैन चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गाड़ी सीज कर ली गई है। नाै में से सात बच्चियां सुरक्षित हैं, दो को चोट लगी है, जिनका उपचार कराया गया और घर भेज दिया गया।

    एसीपी ने बताया कि फार्च्यूनर त्रिदेव इंटरप्राइजेज फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड है। फर्म के मालिक अलीगंज के सुशील कुमार अग्रवाल हैं। जांच के दाैरान वैन चालक पवन कुमार ने बताया कि वह शुक्रवार सुबह माउंट कार्मल स्कूल की बच्चियों को छोड़ने जा रहा था।

    शालीमार गैलेंट चौराहे के पास मिडलैंड अस्पताल के सामने फार्च्यूनर सवार ने भीषण टक्कर मार दी। हादसे में बच्चियों के साथ-साथ वह भी घायल हो गया। उसने विरोध किया तो फार्च्यूनर में सवार लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाला और पीट दिया। स्थानीय लोगों ने देखा तो उनकी मदद से किसी तरह बचा और पुलिस को सूचना दी।

    एसीपी ने बताया कि सभी बच्चों को महानगर में सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां सात बच्चियों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन दो को चोट आई है। उनका इलाज चल रहा है। फार्च्यूनर सुशील का बेटा रजत चला रहा था। वैन चालक की तहरीर पर फार्च्यूनर चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    तीन दिन पहले खरीदी फार्च्यूनर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं डलवाया

    पुलिस से पूछताछ में रजत ने बताया कि पिता ने तीन दिन पहले ही फार्च्यूनर को खरीदा था। अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं लगाई गई है। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बारे में पूछा गया तो रजत के पास कोई जवाब नहीं था। फिलहाल मुकदमें में इसकी धारा को बढ़ाते हुए, आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    तेज रफ्तार में थी फार्च्यूनर

    स्थानीय लोगों ने बताया कि फार्च्यूनर की रफ्तार ज्यादा थी। इसी के चलते वह वैन को देख कंर्टोल नहीं कर पाया और वैन को टक्कर मारते हुए दीवार के पास लगी होर्डिंग से टकरा गया। जबकि पुलिस का कहना है कि पीछे से वैन ने टक्कर मारी है। उसे बचाने के लिए दीवार की तरफ गाड़ी मोड़ दी थी। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

    पहले भी हो चुके हैं हादसे

    • 9 अगस्त 2024: शहीद पथ पर स्कूल वैन का टायर फटने से पलट गई, हादसे में आठ बच्चे घायल हुए थे।
    • 24 सिंतबर 2024- पारा के मुजफ्फरखेड़ा गांव के पास स्कूल वैन दीवार से टकरा गई थी, हादसे में आठ बच्चे घायल हुए थे।
    • 15 जुलाई 2019:गोमतीनगर के समतामूलक चौराहे पर रोडवेज बस ने वैन में टक्कर मार दी थी, हादसे में कई बच्चे घायल हुए थे।

    हादसे के कारण सहमी बच्चियां, वैन में छोड़ा सामान

    घटना के बाद वैन में सवार बच्चियां सहम गई। उनमें से कुछ मौके पर ही रोने लगी। सामान छोड़कर वैन के बाहर भागने लगी। किसी तरह पुलिस ने उन्हें समझाया और उनके परिवारीजन को सूचना देकर बुलाया गया तो वह शांत हुई। इसके बाद एक-एक कर सभी चली गई।