DGP राजीव कृष्ण ने तीन शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को दिए 5.25 करोड़ के चेक

डीजीपी राजीव कृष्ण ने तीन दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को 5.25 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। यह सहायता बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ हुए समझौते के तहत दी गई। मृतकों में आरक्षी विकास चंद्र पांडेय आरक्षी शिवम और आरक्षी गरी कस्टन सिंह शामिल हैं जिनकी ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई थी। बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने तीन दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 5.25 करोड़ रुपये के चेक प्रदान किए। उप्र पुलिस द्वारा बैंक आफ बड़ौदा से एमओयू किया गया था, जिसके तहत दुर्घटना में मृत पुलिसकर्मियों के स्वजन को पुलिस सैलरी पैकेज (पीएसपी) के रूप में स्वीकृत धनराशि प्रदान की जाती है।

डीजीपी ने दिवंगत आरक्षी विकास चंद्र पांडेय के स्वजन को 1.85 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया। आरक्षी विकास जीआरपी वाराणसी में नियुक्त थे। पिछले वर्ष रात्रि ड्यूटी के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई थी।

इसके अलावा दिवंगत आरक्षी शिवम के स्वजन को 1.70 करोड़ रुपये की चेक प्रदान की। पीलीभीत में तैनात आरक्षी शिवम ड्यूटी की बाइक में बीते दिनों ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। डीजीपी ने दिवंगत आरक्षी गरी कस्टन सिंह के स्वजन को भी 1.70 करोड़ रुपये की चेक प्रदान की।