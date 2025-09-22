UP: गाजा युद्ध पीड़ितों के नाम पर धन उगाही मामले में ATS ने कई खातों में हुए लेनदेन से जुटाए सुराग

गाजा के युद्ध पीड़ितों के नाम पर क्राउड फंडिंग से करोड़ों रुपये की उगाही का मामला सामने आया है। एटीएस की जांच में 50 से अधिक संदिग्ध चिह्नित हुए हैं जिन्होंने पीड़ितों के नाम पर दान दिया था। आरोपियों ने दो करोड़ से अधिक रुपये निजी इस्तेमाल में खर्च किए जिसका टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का संदेह है। एटीएस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गाजा के युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर क्राउड फंडिंग के जरिये करोड़ों रुपये की धन उगाही के मामले में प्रदेश के कई युवकों की भी भूमिका सामने आ रही है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने कई बैंक खातों से हुए लेनदेन से इसके सुराग जुटाए हैं।

सूत्राें के अनुसार प्रदेश के 50 से अधिक व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने युद्ध पीड़ितों के नाम पर रकम दी थी। जबकि उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र समेत 20 राज्यों से अधिक के लोगों से चंदे के नाम पर रकम जुटाए जाने के तथ्य सामने आए हैं।

शुरुआती जांच में आरोपितों द्वारा विभिन्न खातों से दो करोड़ रुपये से अधिक रकम निकाले जाने की पुष्टि हुई है। इस रकम को उन्होंने निजी उपयोग में खर्च करने की बात स्वीकार है। इस रकम का बड़ा हिस्सा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का संदेह है।

तीनों आरोपितों से बीते दिनों यूरोपियन कंट्री के एक युवक से मुलाकात होने की बात भी सामने आई है। एक आइनलाइन प्लेटफार्म को 15 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया था। इन तथ्यों को लेकर आगे की छानबीन की जा रही है।

एटीएस ने मामले में महाराष्ट्र के भिवंडी से गिरफ्तार किए गए आरोपित मोहम्मद अयान, जैद नोटियार व अबू सुफियान को लखनऊ स्थित विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। तीनों भिवंडी के निवासी हैं। अयान मास्टरमाइंड है।

जैद व अबू एक वेयर हाउस में काम करते हैं। एटीएस ने तीनों आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। एटीएस खासकर यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि क्राउड फंडिंग से जुटाई गई रकम का प्रयोग किन गतिविधियों में किया गया।

आशंका है कि बड़ी रकम देश विरोधी गतिविधियों में खर्च की गई है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि तीनों आरोपितों ने रकम जुटाने के लिए कई बैंक खातों का प्रयोग किया था। इनमें कई खातों में चंदे के नाम पर आई रकम को निकालने के बाद बंद कर दिया गया था और फिर दूसरे खातों में रकम मंगाई गई थी।

एटीएस को गाजा में युद्ध पीड़ितों के नाम पर इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्मों के माध्यम से क्राउड फंडिंग किए जाने की सूचना मिली थी। प्रदेश के कुछ निवासियों को चंदे के नाम पर रकम देने के बाद के बाद संदेह हुआ था, जिन्होंने इसकी शिकायत भी की थी।