    चिनहट थाने के इंस्पेक्टर की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत, घटना के बाद मचा हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:59 PM (IST)

    लखनऊ के चिनहट थाने में तैनात क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी की 35वीं बटालियन के स्वीमिंग पूल में डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। पुलिस आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

    चिनहट थाने के इंस्पेक्टर की स्वीमिंग पूल में डूबने से संदिग्ध मौत। जागरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट थाने में तैनात क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी की 35वीं बटालियन के स्वीमिंग पूल में डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।

    जानकारी के अनुसार, आज सुबह करीब 8 बजे इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी स्विमिंग ड्रेस में स्वीमिंग पूल में नहाने गए थे। काफी देर तक उनके बाहर न आने और घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने स्वीमिंग पूल से उनके शव को बाहर निकाला।

    CCTV खंगाल रही पुलिस

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने अभी तक मौत के सटीक कारणों का खुलासा नहीं किया है, और जांच जारी है। 