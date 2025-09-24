CM Yogi ने बताए घटी जीएसटी के लाभ, स्वदेशी अपनाने को किया प्रेरित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज में व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया। उन्होंने जीएसटी की नई दरों से होने वाले लाभों के बारे में बताया और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न दुकानों का दौरा किया और कीमतों में आई गिरावट की जानकारी ली। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान करने का भी आह्वान किया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें लागू होने के लाभ के बारे में बताया। उन्हें स्वदेशी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आत्मनिर्भर भारत मुहिम में योगदान के लिए प्रेरित भी किया।

योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह 11:40 बजे हजरतगंज में सद्गुरु किराना स्टोर पहुंचे। स्टोर के मालिक किशन चंद बम्बवानी से सूखे मेवे के दामों में आई गिरावट के बारे में जानकारी ली और जीएसटी के नए स्लैब को दिखाया। उनके स्टोर पर जीएसटी की नई दर का पैम्फलेट लगाया और स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया।

गृहिणी अंकिता अठवानी से भी बात की। पूछा कि जीएसटी दरें घटने से आपको कितना लाभ हो रहा? अंकिता ने कहा, अब महीने का खर्च 10-15 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। इसके बाद सीएम ने शीतल एंड कंपनी के स्टोर में खेल-कूद के आइटम में आए गिरावट को लेकर बात की।

फिर मिठाई के स्टोर मोती महल पहुंचे। दुकान के मालिक मुरलीधर आहूजा से बात की। आहूजा ने सीएम को बताया कि मिठाई पर जीएसटी वही है, लेकिन इसे बनाने के उत्पादों पर छूट का लाभ मिलेगा। मेवे के दाम कम होने से अब काजू कतली एक हजार से 1,100 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी।

पहले इसका मूल्य 1,200 रुपये प्रति किलोग्राम था। यहां से योगी सुगना माल साड़ी महल पहुंचे। स्टोर की मुखिया दीपिका से साड़ियों के दामों को लेकर जानकारी ली। दीपिका ने बताया कि 2,500 से कम मूल्य की साड़ियां अब पांच प्रतिशत जीएसटी पर बेची जाएंगी।

इससे ग्राहकों को सात प्रतिशत का फायदा मिलेगा। पहले 12 प्रतिशत जीएसटी ली जा रही थी। मुख्यमंत्री गांधी आश्रम भी गए। आश्रम में उन्होंने जीएसटी स्लैब में आए परिवर्तन को लेकर काउंटर पर कर्मियों से बातचीत की। कुछ आइटम देखे और पहले व वर्तमान के दामों के बारे में भी पूछा।

फिर चिकन परिधानों के शोरूम ''''अदा'''' में गए। यहां एक जिला एक उत्पाद को लेकर प्रतिष्ठान के मालिक व हजरतगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद पंजाबी द्वारा दिए डेमो देखा और चिकनकारी के कपड़ों के दाम में आई गिरावट के बारे में जानकारी ली।

शोरूम की सह संस्थापक रिया पंजाबी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हम सभी को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। आत्मनिर्भर भारत मुहिम में योगदान के लिए प्रोत्साहित भी किया। मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सल बुकसेलर्स में किताबों के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, वित्तमंत्री सुरेश खन्ना, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, नीरज सिंह आदि उपस्थित रहे।