    CM Yogi ने जनता दर्शन में फरियादियों की शिकायतें सुनीं, बच्चों को चॉकलेट देकर दुलारा, बोले- खूब आगे बढ़ो

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:55 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। योगी ने पुलिस राजस्व और आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पीड़ित के चेहरे पर खुशी लाना ही सरकार की प्राथमिकता है और यही ईश्वर की सेवा है। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी दी।

    CM Yogi ने जनता दर्शन में फरियादियों की शिकायतें सुनीं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। प्रदेश भर से आये फरियादियों के पास मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे, उनकी समस्या पूछी, प्रार्थना पत्र लिया और अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में सभी की समस्याओं का उचित निस्तारण कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि ही सरकार की प्राथमिकता है।

    पुलिस, राजस्व, आर्थिक सहायता से जुड़े प्रकरण लेकर पहुंचे फरियादी

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' किया। इस दौरान प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री एक-एक करके सभी के पास पहुंचे, उनका प्रार्थना पत्र लिया और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश दिया। 'जनता दर्शन' में लोग पुलिस, बिजली, राजस्व से जुड़े प्रकरण, नौकरी, आर्थिक सहायता आदि की मांग को लेकर पहुंचे।

    किसी के चेहरे पर खुशी लाना ही ईश्वर की सेवा

    सीएम योगी ने कहा कि किसी के चेहरे पर खुशी लाना ही ईश्वर की सेवा है। प्रदेश सरकार हर पीड़ित को खुशहाल करने की भावना से कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का बिना भेदभाव सभी को लाभ मिल रहा है। 'जनता दर्शन' के माध्यम से भी समस्याओं का निराकरण कराया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री ने नन्हे-मुन्नों को दी चॉकलेट

    मुख्यमंत्री ने 'जनता दर्शन' में फरियादियों के साथ आए बच्चों का हालचाल जाना। नन्हे-मुन्नों के सिर पर हाथ फेर दुलार किया और अपनत्व का अहसास कराया। सीएम योगी ने सभी बच्चों को चॉकलेट-टॉफी दी और खूब पढ़ने-खेलने की भी सलाह दी।