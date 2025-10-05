लखनऊ में किशोर का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, तीन भाई समेत पांच आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ के सआदतगंज इलाके में दो गुटों में मारपीट और अपहरण का मामला सामने आया है। एक गुट ने युवक को पीटा तो दूसरे गुट ने किशोर का अपहरण कर उसकी पिटाई की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के तीन भाइयों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सआदतगंज इलाके में दबंग भाइयों ने साथियों संग मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। कुछ देर बाद दूसरे पक्ष के युवकों ने मारपीट में शामिल एक किशोर को अगवा कर लिया। घर से दूर ले जाकर उसकी पिटाई की। पुलिस ने दोनों पक्षों से तीन भाइयों समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
वजीरबाग के खपरैल वाली मस्जिद निवासी मो. गुफरान ने बताया कि दो अक्टूबर की रात वह अपनी महिला मित्र के साथ कैंपवेल रोड पर खड़े होकर बात कर रहा था। इसी दौरान मौलानगरी निवासी फहद उर्फ गांधी अपने भाइयों व साथियों के साथ पहुंचा और बोला कि युवती उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तुम इसके साथ कैसे घूम रहे हो।
यह कहते हुए आरोपित गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपितों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं, दूसरे पक्ष से वजीरबाग निवासी तनजीम फातिमा ने बताया कि बेटा रात में किराने का सामान लेने गया था।
इसी दौरान इलाके के शहनवाज, अरशद, समीर, साहिल व अन्य अज्ञात ने उसे पकड़ लिया। कुछ दूर सुनसान जगह पर ले जाकर वहां उसे जमकर पीटा। इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। एक पक्ष से फहद गांधी और उसके दो भाई व दूसरे पक्ष से शहनवाज और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।
