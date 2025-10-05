Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Cancer Hospital: लखनऊ का ये कैंसर संस्थान होगा आधुनिक, नए उपकरणों के लिए 129.06 करोड़ मिले

    By Vikash Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:01 AM (IST)

    कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए सरकार ने 129.06 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि इससे प्रदेश भर से आने वाले कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज मिलेगा। संस्थान में साइबरनाइफ मशीन भी लगाई गई है। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भी 11.46 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    कैंसर संस्थान में 129.06 करोड़ से खरीदे जाएंगे अत्याधुनिक उपकरण।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलियटी कैंसर संस्थान को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इससे कैंसर मरीज को आधुनिक इलाज मिल सकेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संस्थान में उपकरणों की खरीद-फरोख्त के लिए शनिवार को 129.06 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैंसर संस्थान में प्रदेशभर से रोगी आते हैं। मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराना सरकार का दायित्व है। इसी क्रम में संस्थान को आधुनिक उपकरणों से लैस करने की प्रक्रिया चल रही है। 129.06 करोड़ रुपये से कई जरूरी मशीनों की खरीदारी की जाएगी।

    न्होंने बताया कि हाल ही में संस्थान में साइबरनाइफ मशीन आई है, जो फेफड़े, लिवर, किडनी और प्रोस्टेट समेत कई तरह के कैंसर के इलाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साइबरनाइफ मशीन अभी प्रदेश के किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान में नहीं है।

    इसके अलावा ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए उपकरण क्रय किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 11.46 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

    डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल व संस्थानों में रोगियों को आधुनिक इलाज मुहैया कराने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। उपकरण व नई तकनीक से संस्थानों को जोड़ा जा रहा है।