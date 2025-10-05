Cancer Hospital: लखनऊ का ये कैंसर संस्थान होगा आधुनिक, नए उपकरणों के लिए 129.06 करोड़ मिले

कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए सरकार ने 129.06 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि इससे प्रदेश भर से आने वाले कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज मिलेगा। संस्थान में साइबरनाइफ मशीन भी लगाई गई है। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भी 11.46 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलियटी कैंसर संस्थान को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इससे कैंसर मरीज को आधुनिक इलाज मिल सकेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संस्थान में उपकरणों की खरीद-फरोख्त के लिए शनिवार को 129.06 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैंसर संस्थान में प्रदेशभर से रोगी आते हैं। मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराना सरकार का दायित्व है। इसी क्रम में संस्थान को आधुनिक उपकरणों से लैस करने की प्रक्रिया चल रही है। 129.06 करोड़ रुपये से कई जरूरी मशीनों की खरीदारी की जाएगी।

उ न्होंने बताया कि हाल ही में संस्थान में साइबरनाइफ मशीन आई है, जो फेफड़े, लिवर, किडनी और प्रोस्टेट समेत कई तरह के कैंसर के इलाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साइबरनाइफ मशीन अभी प्रदेश के किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान में नहीं है।