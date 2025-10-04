शराब के नशे में हुआ विवाद, भाई को पीट-पीटकर मार डाला; लखनऊ में आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ के सरोजनी नगर में एक दुखद घटना घटी जहाँ गिंदन खेड़ा गाँव में मारपीट के दौरान अश्वनी नामक एक युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में अश्वनी के भाई गौरव को गिरफ्तार किया है। पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया जिसमें शराब के नशे में विवाद के बाद मारपीट की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सरोजनी नगर के गिंदन खेड़ा गांव में मारपीट के दौरान हुई युवक अश्वनी की मौत के मामले में पुलिस ने उसके भाई गौरव को गिरफ्तार किया है। मामले में पिता और सेवानिवृत्त दारोगा राजेश कुमार ने सरोजनी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

महोबा के कबरई निवासी राजेश आशियाना के रजनी खंड में रहते हैं। उनके बड़ा बेटा अश्वनी और छोटा बेटा गौरव नादरगंज स्थित गुटखा फैक्ट्री में नौकरी करते थे और गिंदन खेड़ा में किराये के मकान में रहते थे। 30 सितंबर की शाम शराब के नशे में दोनों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हो गई।

कुछ देर बाद गौरव भाई अश्वनी को घायल अवस्था में लेकर सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। चिकित्सकों ने अश्वनी को मृत घोषित कर दिया। उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें थी और खून भी बह रहा था।