Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शराब के नशे में हुआ विवाद, भाई को पीट-पीटकर मार डाला; लखनऊ में आरोपी गिरफ्तार

    By santosh tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:51 AM (IST)

    लखनऊ के सरोजनी नगर में एक दुखद घटना घटी जहाँ गिंदन खेड़ा गाँव में मारपीट के दौरान अश्वनी नामक एक युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में अश्वनी के भाई गौरव को गिरफ्तार किया है। पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया जिसमें शराब के नशे में विवाद के बाद मारपीट की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भाई की गैर इरादतन हत्या का आरोपित भेजा गया जेल।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सरोजनी नगर के गिंदन खेड़ा गांव में मारपीट के दौरान हुई युवक अश्वनी की मौत के मामले में पुलिस ने उसके भाई गौरव को गिरफ्तार किया है। मामले में पिता और सेवानिवृत्त दारोगा राजेश कुमार ने सरोजनी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महोबा के कबरई निवासी राजेश आशियाना के रजनी खंड में रहते हैं। उनके बड़ा बेटा अश्वनी और छोटा बेटा गौरव नादरगंज स्थित गुटखा फैक्ट्री में नौकरी करते थे और गिंदन खेड़ा में किराये के मकान में रहते थे। 30 सितंबर की शाम शराब के नशे में दोनों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हो गई।

    कुछ देर बाद गौरव भाई अश्वनी को घायल अवस्था में लेकर सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। चिकित्सकों ने अश्वनी को मृत घोषित कर दिया। उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें थी और खून भी बह रहा था।

    अस्पताल कर्मियों की सूचना पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और गौरव को हिरासत में लिया। मामले में पिता राजेश ने गौरव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया।

    पूछताछ में सामने आया कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। चोट लगने से अश्वनी की मृत्यु हो गई। इंस्पेक्टर सरोजनी नगर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।