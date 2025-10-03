स्वदेशी आंदोलन से पूरा होगा विकसित विकसित भारत का संकल्प: उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के विचारों को आगे बढ़ाने की बात कही और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की अपील की। पाठक ने गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया और खादी वस्त्र खरीदे। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि बापू ने देश की आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया। आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं।

अहिंसा के विचार का अनुपालन करते हुए देश को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचने का सपना देखा था, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उसी को आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। बापू के विचारों के अनुरूप प्रधानमंत्री स्वच्छता आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।

देश वासियो से अपील करता हूं कि स्वदेशी ही खरीदे और स्वदेशी ही बेचे। भारत में निर्मित उत्पादों के प्रति हम सभी की गहरी आस्था है और सभी का मानना है कि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारत विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर आयोजित समारोह में भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी महापौर सुषमा खर्कवाल,राज्यसभा सदस्य बृजलाल, पूर्व मंत्री डा. महेंद्र सिंह, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, विधायक डा. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य अवनीश सिंह, लालजी प्रसाद निर्मल, अमरेश कुमार समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए।

उप मुख्समंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की एनेक्सी भवन स्थित प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि आनंद द्विवेदी ने कैसरबाग महानगर पार्टी कार्यालय पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित की।