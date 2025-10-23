Lucknow News: लखनऊ से आगरा-दिल्ली जाने वालों का गति अवरोध दूर करेगा अवध चौराहा अंडरपास

जागरण संवाददाता, लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लखनऊ से आगरा और दिल्ली जाने और आने वाले लोगों को भयंकर जाम से मुक्ति दिलाने के काम में लगा है। लखनऊ के अवध चौराहे पर अंडर पास का काम काफी तेजी से चल रहा है, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब नौ सौ मीटर लंबा अंडरपास वीआईपी रोड को पारा रोड से जोड़ेगा और ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद करेगा। निर्माण के दौरान सौ मीटर हिस्से में बॉक्स पुशिंग तकनीक का उपयोग किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अवध चौराहे पर अंडर पास के निर्माण से पांच लाख आबादी को न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि राजधानी से कन्नौज, आगरा, मथुरा, नोएडा व दिल्ली जाने और आने वाले लोगों को अवध चौराहे पर जाम में नहीं फंसना पड़ेगा,। वीआइपी रोड से आने वाले वाहन सीधे अवध अंडर पास के जरिए पारा जाने वाली रोड पर निकलेंगे।

लंबे समय से आगरा एक्सप्रेस वे का प्रयोग करने वाले इस अंडर पास के लिए मांग कर रहा थे। इस अंडर पास के बनने के बाद ट्रैफिक लोड चालीस प्रतिशत कम होने का अनुमान है। चारबाग से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, उन्नाव व कानपुर जाने वाला ट्रैफिक ही अंडर पास के ऊपर बनी रोड पर चलेगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों का आवागमन रहेगा। डबल गर्डर बाक्स का अंडर पास बनाया जा रहा है, जो दो लेन का होगा। पचास प्रतिशत से अधिक काम भी हो गया है।

अवध अंडर पास को 887.36 मीटर लंबा बनाया जा रहा है। इसमें रैंप करीब 282.16 मीटर लंबा होगा। बाक्स की लंबाई 350 मीटर और रैंप फिर निकलते वक्त 255.20 मीटर का होगा। दो लेन के रैंप पर वाहनों का जाम न लगे, इसके लिए बीच में डिवाइडर भी होगा। चौबीस घंटे में पंद्रह हजार से अधिक वाहन निकल सकेंगे।

पूरे प्रोजेक्ट पर सेतु निगम 14,637.20 लाख रुपये खर्च कर रहा है। अभियंताओं के मुताबिक काम को दिसंबर 2026 तक खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं लिखा पढ़ी में सिविल वर्क को खत्म करने तिथि जून 2027 रखी गई है। इसके बनने के बाद आगे आने वाले 25 से 30 सालों तक राहत रहेगी।

लाइटिंग बेहतर, जलभराव नहीं होगा, सीसी कैमरे लगेंगे अवध चौराहे पर बने अंडर पास में लाइटिंग की व्यवस्था होने के साथ ही बरसात में जलभराव न हो उसकी व्यवस्था सिविल वर्क के साथ की जा रही है। अमूमन अंडर पास में रैम्प के जरिए जलभराव होता है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से लखनऊ से दिल्ली से के बीच आगरा एक्सप्रेस कैमरे से लैस है। ऐसे में अंडर पास में भी सीसी कैमरे लगाए जाएंगे, जो पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट होंगे।