    गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी, ATS ने मुंबई से 3 गिरफ्तार किए

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:27 PM (IST)

    एटीएस ने गाजा युद्ध पीड़ितों के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के जरिए देश भर से धन इकट्ठा किया और उसे देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया। एटीएस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

    गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर धन उगाही करने वाले गिरफ्तार।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गाजा के युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों रुपये की धन उगाही करने वाले तीन युवकों को आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने गिरफ्तार किया है।

    महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों की पहचान मोहम्मद अयान पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी स्लाडर हाउस, भिवंडी, जैद नोटियार पुत्र अब्दुल कादिर निवासी शांति नगर, भिवंडी, ठाणे व अबू सुफियान पुत्र तजमुल्ल अंसारी निवासी गुलजार नगर भिवंडी महाराष्ट्र के रूप में हुई है।

    एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि तीनों आरोपित लंबे समय से आनलाइन अभियान चलाकर क्राउड फंडिंग के जरिए देश भर से करोड़ों रुपये एकत्र किए हैं। उत्तर प्रदेश से भी इन्हें लाखों रुपये की राशि लोगों ने भेजी है। लोगों से मिलने वाली राशि यह लोग अपने ही बैंक खातों के जरिए दूसरे बैंक खातों में स्थानांतरित कर रहे थे।

    तीनों आरोपितों ने बड़ी राशि को देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी इस्तेमाल किया है। एटीएस की टीमें इसकी जांच कर रही हैं। उन्होंने बताया कि एटीएस ने न्यायालय से गैर जमानती वारंट लेकर तीनों आरोपितों को रविवार को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।

    इन्हें आगे की पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि इन्होंने लोगों से एकत्र की गई राशि को गाजा न भेजकर देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया है।

    गिरफ्तार आरोपितों ने इंटरनेट मीडिया पर गाजा पीड़ितों की मार्मिक फोटो व वीडियो प्रसारित कर उनकी मदद के लिए लोगों से आर्थिक सहायता मांगी थी। इसके बाद लोगों ने करोड़ों रुपये की राशि इन्हें भेजी थी। यह राशि कितने करोड़ रुपये थी इसकी जांच की जा रही है।

    उम्मीद है कि इन्हें सोमवार को अदालत में पेश करके रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने करोड़ों रुपये किस कार्य के लिए किस संगठन या लोगों को भेजे हैं।