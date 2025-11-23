UP: दीवार पर ‘A & P’ और ‘I L U’ लिखकर एंबुलेंस चालक ने की आत्महत्या

Language
    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    एंबुलेंस चालक अनुज गुप्ता---दीवार पर अंग्रेजी में ‘A & P’ और ‘I L U’ लिखा

    जागरण टीम, लखनऊ: इटौंजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एंबुलेंस चालक 24 वर्षीय अनुज गुप्ता ने शनिवार देर रात निष्प्रयोज्य सरकारी आवास में फंदे से लटककर जान देदी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर से शव को कब्जे में लिया। पास की दीवार पर अंग्रेजी में ‘A & P’ और ‘I L U’ लिखा था। मोबाइल खंगालने पर देखा गया कि उसने स्टेटस पर ‘I miss you मम्मी-पापा’ अपडेट किया था। पुलिस आत्महत्या का कारणपता लगाने में जुटी हुई है।

    पुलिस ने बताया कि मृतक अनुज गुप्ता मूल रूप से सीतापुर के हरगांव के निवासी थे। यहां डायल 108 और 102 एंबुलेंस सेवा में चालक के रूप में तैनात थे और कई महीने से सीएचसी इटौंजा के निष्प्रयोज्य सरकारी आवास में रह रहा था। परिवार वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले घर में मुंडन कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के बाद वह शुक्रवार रात को ड्यूटी पर लौट आया था।

    घर में किसी बात को लेकर बहस भी हुई थी, जिसके बाद उसने परिवार के लोगों से बात नहीं की। परिवार के लोगों ने बताया कि अनुज का मोबाइल घर से वापस लौटते समय नहीं मिल पाया था। फोन बंद होने और लगातार संपर्क न होने पर घर वालों ने अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से बात की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

    जब वह शनिवार शाम को सीएचसी पहुंचे, तो कर्मचारियों को साथ लेकर आवास तक गए। वहां खिड़की टूटी हुई दिखी। अंदर झांककर देखा तो अनुज का शव रस्सी के फंदे से लटक रहा था। सीएचसी अधीक्षक डा. किसलय बाजपेयी ने बताया कि किसी को कोई जानकारी नहीं क्यों यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। एसओ इटौंजा मारकंडेय यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल डाटा की जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का पता चल सकेगा।
    सभी से अच्छे से करता था बात
    घटना के बाद पुलिस ने अस्पताल परिसर में सभी लोगों से पूछताछ की। सभी कर्मचारी भी स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि हमेशा हंसने-बोलने वाला अनुज अचानक ऐसा कदम क्यों उठा गया। कोई दिक्कत कभी बताई नहीं। अगर बताता तो उसका समाधान निकाला जाता।