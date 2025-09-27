Language
    'यूपी में यूरिया-डीएपी की खूब हो रही कालाबाजारी', खाद संकट पर अखिलेश का सरकार पर तंज

    By Dilip Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:13 PM (IST)

    अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर खाद संकट को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है और लाइनों में लगने से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। अखिलेश ने भाजपा को किसान विरोधी बताया और खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने जंगली जानवरों के हमलों पर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल है।

    नहीं मिल रही खाद, किसान विरोधी है भाजपा: अखिलेश।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खाद के संकट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा कि किसानों को पिछले साल न गेहूं की फसल के लिए यूरिया, डीएपी मिली और न धान के लिए खाद मिली, अब आलू और चना-मटर, सरसों के लिए खाद नही मिल रही है।

    खाद के लिए लाइनों में लगे किसानों की तबियत बिगड़ रही है। उन्होंने भाजपा को किसान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि खाद के लिए किसी की जान चली जाए और सरकार कुछ न करे, यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

    सपा प्रमुख ने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद को हाहाकार है। कई जिलों की सहकारी समितियों में खाद नहीं है। आगरा में अकोला सहकारी समिति पर तीन दिन से गोदाम के चक्कर लगा रहे किसान की लाइन में तबियत बिगड़ गई, बाद में मृृत्यु हो गई।

    इससे पहले भी किसानों की साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी हो रही है। डबल इंजन सरकार किसानों को खाद, बीज, बिजली उपलब्ध कराने में विफल है। दूसरी तरफ जंगली जानवरों के हमलों से किसानों, गरीबों में दहशत का माहौल है।

    बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत समेत अन्य कई जिलों में जंगली जानवर लगातार किसानों और गरीबों पर हमला कर जान ले रहे है। बच्चों को अपना निवाला बना रहे है। भाजपा सरकार लोगों को सुरक्षा देने में असफल है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर भी जानवरों के हमलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा।