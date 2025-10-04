Lucknow News: कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों ने डीएम से की प्रधानाध्यापिका की शिकायत, बीएसए को कार्रवाई के निर्देश

Sampoorna Samadhan Diwas MohanlalGanj Lucknow बच्चों ने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के साथ ही वार्डन पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पत्र में बच्चों के हस्ताक्षर हैं और उनके आरोप भी बेहद गंभीर हैं। बच्चों से शिकायत सुनने और पत्र पाने के बाद जिलाधिकारी ने बीएसए को बच्चियों के बयान दर्ज करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएसए को शिकायत की कॉपी भी दी है।

जागरण संवाददादाता, लखनऊ: सम्पूर्ण समाधान दिवस पर लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने शनिवार को मोहनलालगंज में जनसुनवाई की। जिलाधिकारी ने इस दौरान तत्काल एक्शन भी लिया। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुजौली के आधा दर्जन बच्चों की शिकायत पर बीएसए को कार्रवाई का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने एक अन्य प्रकरण में एक लेखपाल का ट्रांसफर भी कर दिया।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुजौली के आधा दर्जन बच्चे शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस पर मोहनलाल गंज तहसील में सर्वाधिक चर्चा का विषय बने। बच्चों ने जिलाधिकारी विशाख जी को एक शिकायती पत्र सौंपा। बच्चों ने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के साथ ही वार्डन पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पत्र में बच्चों के हस्ताक्षर हैं और उनके आरोप भी बेहद गंभीर हैं। बच्चों से शिकायत सुनने और पत्र पाने के बाद जिलाधिकारी ने बीएसए को बच्चियों के बयान दर्ज करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएसए को शिकायत की कॉपी भी दी है।

एक लेखपाल का ट्रांसफर सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी विशाख जी ने मोहनलालगंज तहसील में जनसुनवाई के दौरान निर्देश भी दिया कि सभी विभाग के कर्मी पिछले तहसील दिवस के प्रकरणों के निस्तारण शिकायतकर्ताओं से कॉल करके सत्यापित करें। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में आए हुए प्रकरणों का तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। निस्तारणों के सत्यापन के लिए अधिकारी शिकायतकर्ताओं को कॉल करके फीडबैक लें।