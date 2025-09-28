UP, हरियाणा और दिल्ली में पुलिस कर रही थी चैतन्यानंद की तलाश, आगरा में हुई खत्म

दिल्ली पुलिस ने 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फरार था। उस पर 2009 में धोखाधड़ी और 2016 में छेड़छाड़ का भी मामला दर्ज है। शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान की छात्राओं ने उस पर अपमानजनक भाषा अश्लील मैसेज और अवांछित शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया है। पुलिस को उसकी तलाश लखनऊ समेत कई शहरों में थी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ । लंबे समय से फरार चल रहे 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के अरोपित चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने आगरा से देर रात गिरफ्तार कर लिया है । जानाकारी के अनुसार, ये टीमें दिल्ली के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में तलाशी अभियान चला रही थीं।

2009 में भी दर्ज हुआ था केस बताया गया कि साल 2009 में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। बाद में 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था।

वहीं, अब चैतन्यानंद पर 17 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि आखिरी लोकेशन आगरा थी लेकिन, वह बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फोन का भी बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है।