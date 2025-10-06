Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में प्रमोशन पाकर डिप्टी SP बने 82 अफसरों को मिली नई तैनाती, इन जिलों में भेजे गए

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:40 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने 82 निरीक्षकों को डिप्टी एसपी के पद पर पदोन्नत कर नई तैनाती दी है। लखनऊ के सहायक पुलिस आयुक्त इन्द्र पाल सिंह को सहारनपुर का मंडलाधिकारी बनाया गया है।बरेली की मीनाक्षी शर्मा-प्रथम 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली की सेनानायक बनीं जबकि विपिन कुमार पांडेय यातायात निदेशालय में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात किए गए।

    prefferd source google
    Hero Image
    नव प्रोन्नत 82 डिप्टी एसपी को मिली नई तैनाती।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने हाल ही निरीक्षक से प्रोन्नति पाने वाले 82 डिप्टी एसपी को नई तैनाती दे दी है। इनमें 71 पुलिस उपाधीक्षक के अलावा पुलिस वाहिनियों में तैनात सात कंपनी कमांडर भी शामिल हैं।

    लखनऊ के सहायक पुलिस आयुक्त इन्द्र पाल सिंह को सहारनपुर का मंडलाधिकारी तैनात किया गया है। साथ ही बरेली की पुलिस उपाधीक्षक मीनाक्षी शर्मा-प्रथम को 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली का सेनानायक, मेरठ के पुलिस उपाधीक्षक सूक्ष्म प्रकाश को 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद का सेनानायक व लखनऊ में यातायात निरीक्षक के पद पर तैनात विपिन कुमार पांडेय को यातायात निदेशालय में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें