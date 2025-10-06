यूपी में प्रमोशन पाकर डिप्टी SP बने 82 अफसरों को मिली नई तैनाती, इन जिलों में भेजे गए

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने हाल ही निरीक्षक से प्रोन्नति पाने वाले 82 डिप्टी एसपी को नई तैनाती दे दी है। इनमें 71 पुलिस उपाधीक्षक के अलावा पुलिस वाहिनियों में तैनात सात कंपनी कमांडर भी शामिल हैं।

लखनऊ के सहायक पुलिस आयुक्त इन्द्र पाल सिंह को सहारनपुर का मंडलाधिकारी तैनात किया गया है। साथ ही बरेली की पुलिस उपाधीक्षक मीनाक्षी शर्मा-प्रथम को 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली का सेनानायक, मेरठ के पुलिस उपाधीक्षक सूक्ष्म प्रकाश को 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद का सेनानायक व लखनऊ में यातायात निरीक्षक के पद पर तैनात विपिन कुमार पांडेय को यातायात निदेशालय में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है।