UP के लोगों को अब मिलेगा 'सुपरफास्ट' 4G नेटवर्क, इन 141 साइटों पर पहुंची BSNL की कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में 97500 स्वदेशी 4जी टावरों का उद्घाटन करेंगे जिनमें से 6659 उत्तर प्रदेश में हैं। बीएसएनएल द्वारा लगाए गए इन टावरों में 4जी नेटवर्क शुरू हो गया है। दूसरे चरण में यूपी के पूर्व व पश्चिम परिमंडल में 2142 उपकरण लगेंगे। भविष्य में सॉफ्टवेयर अपडेट से 5जी नेटवर्क भी मिलेगा। कार्यक्रम का प्रसारण इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा जिसमे मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुडा में देशभर के 97,500 स्वदेशी 4जी टावरों का उद्घाटन करेंगे। इनमें से 6,659 4जी टावर उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा लगाए गए इन सभी टावर में 4जी नेटवर्क चालू हो गए हैं। दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश पूर्व व पश्चिम परिमंडल में 2,142 4जी उपकरण लगाए जाएंगे। भविष्य में साफ्टवेयर अपग्रेड कर इन्हीं टावरों से 5जी नेटवर्क दिए जाएंगे।

बीएसएनएल के उत्तर प्रदेश पूर्व परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक अरुण कुमार गर्ग ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रसारण इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पूर्व मंडल में कुल छह हजार 4जी टावर लगाए जाने हैं।

इनमें से प्रथम पेज में 4,527 4जी टावर लगा दिए गए हैं, जबकि 1,473 टावर दूसरे फेज में लगाए जाएंगे। पूर्व परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक अरुण कुमार ने सिंह ने बताया कि पश्चिम में कुल 2,800 4जी टावर लगाए जाने हैं। इनमें से 2,132 टावर लगा दिए गए हैं, जबकि 668 टावर दूसरे फेज में लगाए जाएंगे।

गर्ग ने बताया कि प्रदेश में 142 साइट ऐसी चिह्नित की गई थीं, जिनमें किसी भी कंपनी का नेटवर्क उपलब्ध नहीं था। इनमें 141 साइट पर डिजिटल भारत निधि के तहत 4जी नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है। इनमें से पूर्वी क्षेत्र में 98 साइट में 97 व पश्चिम में 44 साइट में सभी पर काम हो चुका है।

प्रदेश व नेपाल की सीमा पर 68 बार्डर आउट पोस्ट व बार्डर इंटेलीजेंस पोस्ट पर भी 4जी टावर लगाने प्रक्रिया जारी है। इनमें से पूर्वी क्षेत्र में 11 व पश्चिमी क्षेत्र में तीन साइट पर 4जी टावर लगाए जा चुके हैं। आठ पर कार्य प्रगति पर है, जबकि 46 टावर अभी लगाए जाने हैं।