    Yogi Cabinet: वस्त्र उद्योग में 6,000 करोड़ का निवेश, इन 10 शहरों में बनेंगे 'संत कबीर पार्क'

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:50 PM (IST)

    वस्त्र एवं परिधान उद्योग में 6000 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिसके लिए 225 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार 10 आधुनिक वस्त्र पार्क स्थापित करेगी जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। इन पार्कों में प्लग एंड प्ले जैसी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर के नाम पर वस्त्र पार्क बनाने की घोषणा की थी।

    वस्त्र एवं परिधान उद्योग में होगा 6,000 करोड़ रुपये का निवेश।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य के वस्त्र एवं परिधान उद्योग में 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को इसके लिए 225 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना को स्वीकृति दे दी है।

    योजना के तहत राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर 10 आधुनिक वस्त्र एवं परिधान पार्कों को स्थापित किया जाएगा। इन पार्कों को प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को इकाईयों की स्थापना में ज्यादा लागत नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही कम समय में इकाईयों का संचालन शुरू किया जा सकेगा।

    वस्त्र एवं परिधान उद्योग राज्य में रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में 45 लाख लोगों को रोजगार मिला है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का दो प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन में 11 प्रतिशत योगदान है।

    वस्त्र एवं परिधान का 14.88 लाख करोड़ रुपये का बाजार है। इसमें 11.84 लाख करोड़ रुपये का घरेलू बाजार व 3.04 लाख करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र को विकसित करके 26.61 लाख करोड़ रुपये तक का बाजार बनाने का लक्ष्य रखा है।

    साथ ही 8.46 लाख करोड़ रुपये का निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है।

    मुख्मंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों संत कबीर के नाम पर वस्त्र व परिधान पार्कों की स्थापना की घोषणा की थी। योजना के अनुसार राज्य में 500 एकड़ भूमि पर वस्त्र एवं परिधान पार्कों को स्थापित किया जाएगा। हर पार्क का क्षेत्रफल कम से कम 50 एकड़ होगा।

    इन पार्कों में सहायक इकाइयों के साथ सीईटीपी (सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र) भी लगाए जाएंगे। साथ ही बटन, जिपर, लेबल, पैकेजिंग और वेयरहाउस जैसी सहायक इकाइयां भी विकसित की जाएंगी।

    हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की कोशिश है कि इन पार्कों की स्थापना नोएडा, कानपुर, वाराणसी, मऊ, भदोही, मीरजापुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोरखपुर और मेरठ जैसे पारंपरिक वस्त्रोद्योग वाले जिलों में किया जाए। पार्कों तक सड़क, विद्युत और जलापूर्ति जैसी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी।