Teacher Recruitment: प्राथमिक विद्यालयों में 5352 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के विकास हेतु 5352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कैबिनेट ने पदों को मंजूरी दी। प्राथमिक स्तर पर 3008 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 2344 शिक्षक नियुक्त होंगे। सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को विशेष शिक्षकों के पदों में परिवर्तित किया गया है। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय की गई है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक और शैक्षिक विकास के लिए 5352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें प्राथमिक स्तर पर 3008 और उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में 2344 पद शामिल होंगे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रजनीश पांडेय की याचिका पर सात मार्च को आए आदेश के अनुपालन में लिया गया। हाल ही में कैबिनेट ने विशेष शिक्षकों के पद सृजन को मंजूरी दी थी।

छह सितंबर के जारी शासनादेश के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में फिलहाल प्राथमिक स्तर पर 45,256 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 8041 सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं। इनमें से 5352 पदों को बदलकर विशेष शिक्षकों के पद के रूप में चिह्नित किया गया है।