Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के स्कूलों में बना 'सेल्फ डिफेंस क्लब'! 2.98 लाख लड़कियों को चुनौतियों से लड़ने की मिलेगी प्रेरणा

    By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:42 PM (IST)

    मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेशभर के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3.77 लाख छात्राओं ने संवाद सत्रों में भाग लिया जहाँ महिला अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। विद्यालयों में सेल्फ डिफेंस क्लब बने जिसमें 2.98 लाख बालिकाओं ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लिया। इस पहल से बालिकाओं में आत्मविश्वास और साहस का संचार हुआ और वे सशक्त बनीं।

    prefferd source google
    Hero Image
    नवरात्र पर 2.98 लाख बालिकाओं को मिला आत्मरक्षा का संबल।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मिशन शक्ति 5.0 के तहत शुक्रवार का दिन बालिकाओं के लिए खास रहा। प्रदेशभर के विद्यालयों में न सिर्फ ख्याति प्राप्त महिलाओं ने उनसे बातचीत कर जीवन के अनुभव साझा किए, बल्कि छात्राओं ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यही नहीं, विद्यालयों में ‘सेल्फ डिफेंस क्लब’ भी बने, जिनसे बालिकाओं का आत्मविश्वास और हौसला दोनों बढ़ा। यह पहल उन्हें आगे जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देती है।

    संवाद सत्र में प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की 3.77 लाख छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान वरिष्ठ महिला अधिकारियों और ख्याति प्राप्त महिलाओं ने अपने संघर्षों और उपलब्धियों को साझा किया।

    उनके अनुभवों ने बालिकाओं में यह विश्वास जगाया कि स्पष्ट लक्ष्य और लगातार मेहनत से सफलता पाना संभव है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालयों में ‘सेल्फ डिफेंस क्लब’ (आत्मरक्षा क्लब) का गठन भी किया गया। इसमें 2.98 लाख बालिकाओं ने सदस्यता ली।

    इस क्लब से छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। आत्मरक्षा के सरल और प्रभावी उपाय बालिकाओं को नियमित रूप से सिखाए जाएंगे।

    महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि संवाद सत्र और आत्मरक्षा क्लबों से बालिकाओं में आत्मविश्वास और साहस का संचार हुआ है। यह उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सशक्त बनाएगा।