यूपी के स्कूलों में बना 'सेल्फ डिफेंस क्लब'! 2.98 लाख लड़कियों को चुनौतियों से लड़ने की मिलेगी प्रेरणा

मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेशभर के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3.77 लाख छात्राओं ने संवाद सत्रों में भाग लिया जहाँ महिला अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। विद्यालयों में सेल्फ डिफेंस क्लब बने जिसमें 2.98 लाख बालिकाओं ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लिया। इस पहल से बालिकाओं में आत्मविश्वास और साहस का संचार हुआ और वे सशक्त बनीं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मिशन शक्ति 5.0 के तहत शुक्रवार का दिन बालिकाओं के लिए खास रहा। प्रदेशभर के विद्यालयों में न सिर्फ ख्याति प्राप्त महिलाओं ने उनसे बातचीत कर जीवन के अनुभव साझा किए, बल्कि छात्राओं ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी लिया।

यही नहीं, विद्यालयों में ‘सेल्फ डिफेंस क्लब’ भी बने, जिनसे बालिकाओं का आत्मविश्वास और हौसला दोनों बढ़ा। यह पहल उन्हें आगे जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देती है। संवाद सत्र में प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की 3.77 लाख छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान वरिष्ठ महिला अधिकारियों और ख्याति प्राप्त महिलाओं ने अपने संघर्षों और उपलब्धियों को साझा किया। उनके अनुभवों ने बालिकाओं में यह विश्वास जगाया कि स्पष्ट लक्ष्य और लगातार मेहनत से सफलता पाना संभव है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालयों में ‘सेल्फ डिफेंस क्लब’ (आत्मरक्षा क्लब) का गठन भी किया गया। इसमें 2.98 लाख बालिकाओं ने सदस्यता ली।