यूपी के इस जिले में 15 नवंबर से लागू होगी नई बिजली व्यवस्था, क्या-क्या होंगे बदलाव?
लखनऊ में नई बिजली व्यवस्था वर्टिकल अब 15 नवंबर, 2025 से लागू होगी, पहले यह 1 नवंबर से होनी थी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाना चाहता है। प्रबंधन पूरी तैयारी के बाद ही नई बिजली व्यवस्था लागू करेगा। बेदाग अभियंताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। गोमती नगर जोन में हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया और राजस्व वसूली के निर्देश दिए गए।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में नई बिजली व्यवस्था वर्टिकल को अब एक नवंबर से नहीं पंद्रह नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा। इसकी तिथि पंद्रह दिन बढ़ा दी गई है। क्योंकि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहता। प्रबंधन की मंशा है कि पूरी तैयारी के बाद ही नई बिजली व्यवस्था को लागू किया जाए।
वर्तमान में अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, एसडीओ, सहायक अभियंता, अवर अभियंता को नई व्यवस्था में जिम्मेदारी देने का काम होना बाकी है। प्रबंधन चाहता है कि ऐसे अभियंता नई व्यवस्था में लगाए जाए जो बेदाग हो और उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेकर नई व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाए।
इसलिए प्रबंधन ने पावर कारपोरेशन की अनुमति के बाद वर्टिकल बिजली व्यवस्था को पंद्रह नवंबर से लागू करने का संशोधित आदेश जारी किया है। वहीं गोमती नगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने अधिशासी अभियंता धीरज यादव के साथ हेल्प डेस्क का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्राथमिकता पर निस्तारित कराने के साथ ही लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत राजस्व वसूली के निर्देश भी अभियंताओं को दिए।
यही नहीं टोल फ्री नंबर 1912 जिस पर वर्टिकल बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का जिम्मा है, उसे भी आशियाना स्थित सेंटर में अभी 75 प्रतिशत ही स्थानांतरित किया जा सका है। एक सप्ताह में बचे हुए कार्य को संबंधित अभियंता पूरा करने का दावा कर रहे हैं। इसके बाद हुसैनगंज स्थित टोल फ्री का कार्यालय दूसरे उपयोग में लाया जाएगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार ने बताया कि सभी हेल्प डेस्क काम कर रही है। इनकी नियमित मानीटरिंग हो रही है।
