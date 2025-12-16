कार का शीशा तोड़कर रख दिया मांस? सुबह 8 बजे नजारा देख मालिक रह गया सन्न

जागरण संवाददाता, सरोजनी नगर (लखनऊ)। बेहसा गांव निवासी भाजपा नेता राहुल मिश्रा ने बताया कि 13 दिसंबर को उनके पड़ोस में विधायक निधि से सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने सड़क निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया। सूचना पर पहुंचे लेखपाल और पुलिस ने मामला शांत करा दिया।

आरोप है कि 15 दिसंबर की सुबह करीब आठ बजे वह घर से निकले तो उनकी कार का पिछला शीशा टूटा हुआ था। कार के अंदर मांस रखा था। उन्होंने अज्ञात के खिलाफ साजिशन गाड़ी का शीशा तोड़कर मांस रखने के आरोप लगाते हुए सरोजनी नगर थाने में शिकायत की है। शिकायत के आधार पर एनसीआर दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति ने बताया कि कुछ अराजकतत्वों की करतूत है। सीसी फुटेज के आधार पर छानबीन की जा रही है।