Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना के सामने ही भिड़ गए महापौर सुषमा खर्कवाल और भाजपा विधायक योगेश शुक्ला

    By Ajay Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    Lucknow Nagar Nigam Meeting: मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा वार्ड को विकसित, विकासशील और अविकसित भागों में बांटा जाना चाहिए, जिससे सही से विकास हो सके। सरोजनीनगर विधायक के प्रतिनिधि अखिलेश सिंह ने नगर निगम को दो भागों में बांटने की बात कही तो मंत्री उससे सहमत नहीं हुए। कहा, यह जनता का पैसा है और जनता के पैसे की सही उपयोग होना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    बैठक करते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना,महापौर सुषमा खर्कवाल व नगर आयुक्त गौरव कुमार

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : बैठक तो शहर की सफाई और विकास पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी लेकिन पंद्रह अक्टूबर को खरगापुर की एक सड़क विवाद का कारण बन गई। स्मार्ट सिटी सभागार में लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना के सामने ही महापौर सुषमा खर्कवाल और बक्शी का तालाब से भाजपा विधायक योगेश शुक्ला के बीच भिडंत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल शिलान्यास करने गईं महापौर ने सड़क को ठीक बता दिया था। इसकी नाराजगी आज की बैठक में दिखी। विधायक ने कहा कि महापौर पक्षपात कर रही हैं। उनकी विधानसभा के खरगापुर में सड़का का शिलान्यास करने आईं महापौर ने सपा की पार्षद ममता रावत को बुलाया और कई जगह नारियल भी फोड़े लेकिन भाजपा का विधायक होने के बाद भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई।

    विधायक इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पंद्रहवें वित्त आयोग के 69 लाख से उनकी विधानसभा के खरगापुर अवधपुरी खंड-दो में अपर्णा नर्सरी से अंबिका प्रसाद के मकान होते हुए संजय सिंह के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य होना था। शिलान्यास करने के दौरान महापौर ने सड़क को ठीकठाक बताते हुए उसका काम रोक दिया और उनका दुष्प्रचार कराया गया कि ठीक ठाक सड़क को विधायक बनवा रहे हैं।

    महापौर ने भी विधायक के सवालों का जवाब दिया और कहाकि विकास का बजट जनहित के लिए होता है और शिलान्यास करने वह पहुंची तो सड़क को ठीक ठाक पाया। ऐसे में किसी के प्रस्ताव पर सरकारी धन की बर्बादी नहीं की जा सकती है। रही बात सपा पार्षद को साथ में ले जाने की तो सभी 110 पार्षद उनके हैं, इसमे दलीय बाध्यता नहीं होनी चाहिए। वह भाजपा पार्षदों को लेकर भी जाती हैं।

    विधायक भी शांत नहीं रहे, पार्षद शैलेंद्र वर्मा, मुकेश सिंह मोंटी और पार्षद हरीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि जब तक वह आपकी (महापौर) पसंद के थे तो विकास का भरभर का बजट दिया गया और अब नापंसद हो गए तो बजट गोल कर दिया।

    महापौर ने कहा कि जहां विकास की अधिक जरुरत होती है, वहां पर ही कार्य कराए जाते हैं, जिसमे जनता की शिकायतों को ध्यान भी रखा जाता है। विधायक योगेश शुक्ला ने छठा मील और पालीटेक्निक के पास लगने वाले जाम का भी जिक्र किया।

    मंत्री ने कहा, इस पर मंच पर आरोप प्रत्यारोप की बातें करना ठीक नहीं है, अलग से बैठक कर ली जाएगी। मंत्री ने कहा वार्ड को विकसित, विकासशील और अविकसित भागों में बांटा जाना चाहिए, जिससे सही से विकास हो सके। सरोजनीनगर विधायक के प्रतिनिधि अखिलेश सिंह ने नगर निगम को दो भागों में बांटने की बात कही तो मंत्री उससे सहमत नहीं हुए। कहा, यह जनता का पैसा है और जनता के पैसे की सही उपयोग होना चाहिए।
    हर मकान का होगा यूनिक नंबर
    लखनऊ में अब हर मकान का एक यूनिक नंबर होगा, जिससे भवन स्वामियों को भी होने वाली परेशानी से राहत मिल सकेगी। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि यूनिक नंबर मैप पर भी स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। इससे पते की पहचान में सरलता होने के साथ ही डाक-डिलीवरी, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों में मदद मिल सकेगी।

    मंत्री ने कहा कि खराब हैंडपंपों को रिबोर किया जाए। जिस कार्य में बजट चाहिए, उसका प्रस्ताव बनाकर शासन भेजा जाए। मंत्री ने सड़क पर हुए गड्ढे को तत्काल भरने के लिए पैचवर्क टीम बनाने को भी कहा। मंत्री ने रोड स्वीपिंग, नाइट स्वीपिंग और कूड़ा उठान व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। सुबह और रात में सफाई कार्य कराया जाए। निर्धारित पार्किंग स्थलों को चिह्नित कर सुचारू रूप से संचालित किया जाए तथा सड़कों पर अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई हो। मंत्री ने स्वच्छता प्रोत्साहन समिति के गठन के निर्देश देते हुए कहा कि यह समिति स्थानीय स्तर पर नागरिक सहभागिता को बढ़ाएगी।

    मंत्री ने निर्देश दिए कि स्ट्रीट लाइट के लिए अलग से केबल डाला जाए और इसकी कार्ययोजना बनाकर दी जाए। बैठक में महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक योगेश शुक्ला, एमएलसी मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, नगर आयुक्त गौरव कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।