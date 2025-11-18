Language
    लखनऊ में लोग अचानक कूड़ा सड़क पर क्यों फेंकने लगे? नगर आयुक्त को बता दी असल वजह

    By Ajay Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:05 PM (IST)

    नगर आयुक्त गौरव कुमार ने लखनऊ जोन तीन में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया, जहाँ उन्हें हर तरफ गंदगी और कूड़े के ढेर मिले। उन्होंने पाया कि ठेकेदारों की मिलीभगत से सफाई नहीं हो रही है और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी नियमित नहीं आ रही हैं। नगर आयुक्त ने तत्काल कूड़ा हटवाने, बोर्ड लगवाने और कूड़ा फैलाने वालों पर चालान करने के निर्देश दिए।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जोन तीन से जुड़े क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा जोनल अधिकारी, जोनल सेनेटरी अफसर और सफाई निरीक्षकों के पास है लेकिन मंगलवार को जोन तीन में सफाई व्यवस्था देखने निकले नगर आयुक्त गौरव कुमार को हर तरïफ गंदगी और कूड़े के ढेर मिले।

    नगर आयुक्त ने अधिकारियों को भी यह गंदगी दिखाई। इससे साफ है कि ठेकेदारों की मिलीभगत से ही सफाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं हर घरों से कूड़ा न उठा पाने के लिए मेसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान की हकीकत भी सामने आ गई। हर किसी ने कहा, कूड़ा लेने गाड़ी नहीं आती है।

    नगर आयुक्त मंगलवार सुबह सबसे पहले पुरनिया क्रासिंग पहुंचे, जहां क्रासिंग के पास कूड़े का ढेर मिला। इस पर उन्होंने जोनल सेनेटरी अधिकारी को तत्काल कूड़ा हटाने को कहा और कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित का बोर्ड लगाने को कहा। कूड़ा फैलाने वालों का चालान करने को कहा।

    इसके बाद वह गल्ला मंडी के सामने स्थित पड़ाव पर पहुंचे, जहां कूड़े का अधिकारी फैलाव मिला। इसके लिए कूड़ा प्रबंधन की कार्यदायी संस्था लखनऊ स्वच्छता अभियान (एलएसए) से कहा गया कि कूड़ा एक ही स्थान पर एकत्रित किया जाए तथा पड़ाव को घेरा जाए।

    फैजुल्लागंज वार्ड तीन के इंदलगंज, भरत नगर और महाराजा अग्रसेन नगर में लोगों से कूड़ा लेेेने वाली गाडिय़ों के बारे में पूछा तो हर किसी ने कहा कि नियमित गाडिय़ां नहीं आ रही है, जिस कारण मजबूरी में कूड़ा सड़क पर फेंकना पड़ता है। नगर आयुक्त ने पूरे वार्ड का सर्वे कराने को कहा, जिसमे कूड़ा देने और न देने वालों की सूची तैयार करने को कहा।

    अग्रसेन नगर में निरीक्षण के दौरान एक निजी ट्राली लोगों के घरों से कूड़ा उठाते हुए मिली। इसे कड़ा उल्लंघन बताते हुए संबंधित को चेतावनी देते हुए कहा कि संस्था के साथ समाहित किया जाए

    भरत नगर में कई स्थानों पर कूड़ा सड़क पर बिखरा मिला और सफाई व्यवस्था खराब पाई गई। इस पर नगर आयुक्त ने संबंधित कार्यदायी संस्था पर दस हजार का जुर्माना लगाने के आदेश दिए। वहीं, सेंट जोसफ स्कूल के पास नाले पर अस्थायी अतिक्रमण पाया गया, जिसके लिए जोनल अधिकारी को तत्काल हटाने की कार्रवाई करने को कहा गया।