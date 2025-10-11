यूपी में पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर दुकान से 20 लाख के मोबाइल व नकदी चोरी, सुबह दुकान खोली तो उड़े होश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पाटानाला पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर जहूर टेली कम्युनिकेशन मोबाइल दुकान की टीन की छत काट कर चोरों ने लगभग 20 लाख रुपये के मोबाइल व नकदी पार कर दी। सुबह दुकान खोलने के टाइम कारोबारी को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है।

चौक के जौहरी मोहल्ला निवासी मो. नफीस व अरशद की पाटा नाला पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर जहूर टेली कम्युनिकेशन प्वाइंट के नाम से मोबाइल की शॉप है। नफीस के मुताबिक प्रतिदिन की तरह शुक्रवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। शनिवार सुबह जब वह दुकान पहुंचे और शटर खोला तो अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था।

दुकान की छत की टीन कटी हुई थी। जिससे अंदाजा लग रहा है कि चोर पीछे के रास्ते से आए और छत काट कर अंदर घुसे। चोरों ने दुकान से 80 स्मार्टफोन और 30 हजार की नकदी चोरी कर ले गए। रुपये नकद चोरी कर ले गए थे।