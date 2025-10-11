Language
    यूपी में पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर दुकान से 20 लाख के मोबाइल व नकदी चोरी, सुबह दुकान खोली तो उड़े होश

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:31 PM (IST)

    लखनऊ के पाटानाला में एक मोबाइल दुकान से 20 लाख की चोरी हुई। चोरों ने पुलिस चौकी के पास स्थित जहूर टेली कम्युनिकेशन की छत काटकर 80 स्मार्टफोन और नकदी चुराई। दुकान मालिक को घटना की जानकारी सुबह हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में एक नकाबपोश चोर दिखा है, जिसकी तलाश जारी है।

    यूपी में पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर दुकान से 20 लाख के मोबाइल व नकदी चोरी, सुबह दुकान खोली तो उड़े होश


    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पाटानाला पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर जहूर टेली कम्युनिकेशन मोबाइल दुकान की टीन की छत काट कर चोरों ने लगभग 20 लाख रुपये के मोबाइल व नकदी पार कर दी। सुबह दुकान खोलने के टाइम कारोबारी को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    चौक के जौहरी मोहल्ला निवासी मो. नफीस व अरशद की पाटा नाला पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर जहूर टेली कम्युनिकेशन प्वाइंट के नाम से मोबाइल की शॉप है। नफीस के मुताबिक प्रतिदिन की तरह शुक्रवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। शनिवार सुबह जब वह दुकान पहुंचे और शटर खोला तो अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था।

    दुकान की छत की टीन कटी हुई थी। जिससे अंदाजा लग रहा है कि चोर पीछे के रास्ते से आए और छत काट कर अंदर घुसे। चोरों ने दुकान से 80 स्मार्टफोन और 30 हजार की नकदी चोरी कर ले गए। रुपये नकद चोरी कर ले गए थे।

    दुकानदार के अनुसार चोरी हुए मोबाइल फोन की कीमत करीब 20 लाख रुपये होगी। नफीस ने जब दुकान के सीसी कैमरा चेक किया तो उसमें एक नकाबपोश चोर दिखाई दे रहा है। उन्होंने चौक पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की है। इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फुटेज की मदद से चोरों की तलाश की जा रही है।