    मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच के डिब्बों में किसने भरी मिट्टी? पदाधिकारियों ने शक होने पर डिब्बे खुलवाए तो रह गए सन्न

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:47 PM (IST)

    लखनऊ के कल्याणपुर में इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिलीवरी के लिए आए मोबाइल फोन और स्मार्ट वाच के डिब्बों में डिलीवरी एसोसिएट ने मिट् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कल्याणपुर में इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिलीवरी के लिए पहुंचे मोबाइल फोन और स्मार्ट वाच के चार डिब्बों से सामान निकालकर डिलीवरी एसोसिएट ने अपने साथी के साथ मिलकर मिट्टी भर दी। कंपनी के पदाधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने डिब्बे खुलवाए। डिब्बे खोलने पर पूरा खेल सामने आया। कंपनी की तरफ से डिलीवरी एसोसिएट और उसके साथी के खिलाफ गुडंबा थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    विकास नगर सेक्टर चार निवासी शैलेश गौड़ इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि हैं। कंपनी का आफिस बेंगलुरु में है और इसका एक डिलीवरी हब (गोदाम) कल्याणपुर इलाके में है। उन्होंने बताया कि सीतापुर के रेउसा निवासी गोपाल सिंह कंपनी में डिलीवरी एसोसिएट हैं।

    आरोप हैं कि गोदाम में डिलीवरी के लिए सैमसंग कंपनी के दो मोबाइल और एप्पल की दो स्मार्ट वाच आई थी। गोपाल ने साथी राजेश के साथ मिलकर चारों चीजें चोरी कर ली फिर इनकी जगह डिब्बों में मिट्टी भर दी। डिब्बे मिलने पर पदाधिकारियों को चोरी का संदेह हुआ तो कुर्सी रोड निवासी शुभम कुमार से पार्सल खुलवाए गए। चारों डिब्बों में मिट्टी भरी मिली।

    पूछताछ में गोपाल ने राजेश की मदद से डिब्बों का सामान निकालकर मिट्टी भरने की बात कही। शैलेश ने दोनों के खिलाफ कंपनी का 1.75 लाख रुपये का नुकसान करने के आरोप लगाते हुए गुडंबा थाने में धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर प्रभातेश श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी से सीसी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर जांच की जा रही है।