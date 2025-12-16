मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच के डिब्बों में किसने भरी मिट्टी? पदाधिकारियों ने शक होने पर डिब्बे खुलवाए तो रह गए सन्न

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कल्याणपुर में इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिलीवरी के लिए पहुंचे मोबाइल फोन और स्मार्ट वाच के चार डिब्बों से सामान निकालकर डिलीवरी एसोसिएट ने अपने साथी के साथ मिलकर मिट्टी भर दी। कंपनी के पदाधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने डिब्बे खुलवाए। डिब्बे खोलने पर पूरा खेल सामने आया। कंपनी की तरफ से डिलीवरी एसोसिएट और उसके साथी के खिलाफ गुडंबा थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है।



विकास नगर सेक्टर चार निवासी शैलेश गौड़ इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि हैं। कंपनी का आफिस बेंगलुरु में है और इसका एक डिलीवरी हब (गोदाम) कल्याणपुर इलाके में है। उन्होंने बताया कि सीतापुर के रेउसा निवासी गोपाल सिंह कंपनी में डिलीवरी एसोसिएट हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप हैं कि गोदाम में डिलीवरी के लिए सैमसंग कंपनी के दो मोबाइल और एप्पल की दो स्मार्ट वाच आई थी। गोपाल ने साथी राजेश के साथ मिलकर चारों चीजें चोरी कर ली फिर इनकी जगह डिब्बों में मिट्टी भर दी। डिब्बे मिलने पर पदाधिकारियों को चोरी का संदेह हुआ तो कुर्सी रोड निवासी शुभम कुमार से पार्सल खुलवाए गए। चारों डिब्बों में मिट्टी भरी मिली।