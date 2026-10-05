लखनऊ में चौपट चौराहे- बेहद व्यस्त पालीटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल की हर तकनीक फेल

विकास मिश्र, लखनऊः राजधानी के कई मार्गों पर प्रतिबंध के बावजूद बेधड़क दौड़ते ई- रिक्शा के साथ ही मुख्य सड़क पर वाइन शाप, पिंक बूथ, भूतनाथ मोड़ से साथ गलत दिशा से आते डग्गामार वाहन और बेतरतीब खड़े आटो।

अक्सर यह दृश्य आपको पालीटेक्निक चौराहे पर देखने को मिलेगा। यह चौराहा अयोध्या रोड, गोमती नगर, इंदिरा नगर और हजरतगंज से आने वाले ट्रैफिक को जोड़ता। इस चौराहे पर जितना बड़ा जिम्मा है, यहां यातायात नियमों का उल्लंघन उतना ही अधिक है।

व्यवस्था के नाम पर चंद पुलिसकर्मियों की तैनाती तो दिखेगी, लेकिन उनकी मौजूदगी का असर नहीं है। चौराहा पर वाइन शाप के सामने अक्सर गलत दिशा से लोग निकलते हैं, जिससे मुंशी पुलिया जाने वाले मार्ग पर हर दिन लंबा जाम लगता है और हादसे का खतरा भी बना रहता है।

वेब माल से पालीटेक्निक वाली सड़क पर भी लोग उलटी दिशा में घुसते हैं। पुलिसकर्मी कभी-कभार रोकने की औपचारिकता निभाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। यही नहीं, चौराहे से भूतनाथ जाने वाले मोड़ पर ही ई रिक्शा और आटो वाले सवारियां भरते और उतारते हैं, भले ही पीछे कोई आपात वाहन हार्न बजाता रहे या वाहनों की लंबी कतार लग जाए, लेकिन उनपर इसका फर्क नहीं पड़ता है।

पिंक बूथ के पास तो इन डग्गामार वाहनों का जमावड़ा हर दिन देखा जा सकता है। अयोध्या रोड पर फुटपाथ के बगल से ई रिक्शा और आटो की कतार ऐसे लगती है, जैसे कि सड़क नहीं आधिकारिक स्टैंड है। कमता चौराहा, मुंशीपुलिया और विभूति खंड की तरफ से आने वाले वाहन इस चौराहे पर एक साथ पहुंचने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त न होने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। पालीटेक्निक चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए सिग्नल व्यवस्था समेत विभिन्न उपाय किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर नजर नहीं आता है।