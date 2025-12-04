लखनऊ में संदिग्ध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन में उतरीं महापौर सुषमा खर्कवाल
लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने शहर में अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल जां
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गुडंबा थाने के पास अवैध बस्तियों में बड़ी आबादी निवास कर रही है, जिनसे उनकी नागरिकता के अभिलेख मांगे जा रहे हैं। बस्तियों में दिए गए बिजली कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। महापौर आज कई जगहों पर छापेमारी करेंगी। मालूम हो कि लखनऊ में बड़े पैमाने पर संदिग्ध बांग्लादेशी रहते हैं। वहीं, कूडा प्रबंधन का काम कर रही कंपनी ने सफाई कर्मचारियों से उसके अभिलेख मांगे तो 160 संदिग्ध बांग्लादेशी काम छोड़कर भाग गए।
