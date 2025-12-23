Language
    बड़े भाई के सीने पर चढ़कर डंडे से 20 से ज्यादा वार कर उतारा मौत के घाट, मकान में हिस्सा न देने से नाराज था छोटा भाई

    By Ayushman Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:34 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। खरगापुर में मकान में हिस्सा न मिलने से नाराज छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई 52 वर्षीय रामदेव के सीने पर खड़े होकर डंडे से 20 से ज्यादा वार कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे ने आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी।

    इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाश में दो टीमें लगी हैं।
    इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक रामदेव मूल रूप से खरगापुर के रहने वाले थे। जांच में सामने आया कि घटना सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे पंचायत भवन के पास हुई।

    परिजनों के मुताबिक, रामदेव सब्जी खरीदने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान रास्ते में छोटे भाई मोनू ने पत्नी सीमा के साथ उन्हें रोक लिया और मकान में हिस्सेदारी देने की मांग करने लगा। रामदेव के इनकार करते ही मोनू उग्र हो गया और बांस के डंडे से हमला कर दिया। मोनू ने रामदेव के चेहरे और सीने पर 20 से ज्यादा वार किए, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े।

    इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका और उनके सीने पर चढ़कर मारता रहा। मारपीट होते देख आसपास के लोग जुटने लगे तो हमलावर पति-पत्नी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना गांव के एक युवक ने मृतक के बेटे जितेश को फोन पर दी। जानकारी मिलते ही परिवारजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में रामदेव को पहले गांव के एक अस्पताल ले गए, जहां हालत नाजुक देख उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान रेफर कर दिया गया। लोहिया पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    परिजनों का कहना है कि रामदेव के मुंह और कान से खून बह रहा था। परिवार ने बताया कि रामदेव के साले आंबेश की सोमवार को ही मौत हो गई थी, इस कारण पूरा परिवार शोक में शामिल होने उनके घर गया हुआ था। बेटे जितेश के अनुसार चाचा मोनू को इसकी पूरी जानकारी थी और इसी का फायदा उठाकर उसने पिता पर हमला किया।

    इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार ने बताया कि अलग-अलग दो टीमें आरोपियों की तलाश के लिए लगाई गई हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे खंगालने के लिए एक टीम लगाई गई है। कई दिनों से दोनों कर रहे थे विवाद, नहीं पता था हत्या कर देंगे: परिवारीजन ने बताया कि मोनू व उसकी पत्नी मकान में हिस्सा मांगने को लेकर कई दिनों से विवाद कर रहे थे। किसी को यह नहीं पता था कि हत्या कर देंगे। दोनों ने पिता को अकेला पाकर मारा है। क्योंकि उनको यह जानकारी हुई थी कि सोमवार को पूरा परिवार गांव गया है।