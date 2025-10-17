Language
    लखनऊ में सड़क किनारे खाई में स्कूटी के नीचे मिला युवक का शव, इटौंजा-महोना मार्ग पर हुई घटना

    By Santosh Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:07 PM (IST)

    लखनऊ के इटौंजा-महोना मार्ग पर एक दुखद घटना घटी। एक युवक का शव सड़क के किनारे खाई में उसकी स्कूटी के नीचे मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता चल सके।

    संवाद सूत्र, इटौंजा। महोना मार्ग पर गुरु कृपा मैरिज लान के पास शुक्रवार की दोपहर सड़क किनारे खाई में एक युवक का शव उसकी स्कूटी के नीचे पड़ा मिला। राहगीरों ने शव देखा तो सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। प्रथम दृष्टया सड़क हादसे में मौत की आशंका जताई जा रही है।

    अकबरपुर निवासी 25 वर्षीय विनीत गौतम गुरुवार की सुबह घर से मजदूरी करने के लिए निकले थे। आखिरी बार रात नौ बजे परिवारजन से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि काम खत्म कर घर के लिए निकले हैं। देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो परिवारजन ने खोजबीन शुरू की और फोन भी किए लेकिन कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार की दोपहर परिवार को विनीत का शव सड़क किनारे पड़े होने की सूचना मिली।

    सूचना पर इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की है। उन्होंने बताया कि स्कूटी से गिरने के चलते मौत की आशंका है। मौत के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार ने मामले की जांच की मांग की है।