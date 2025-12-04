सरकारी योजना के नाम पर महिला के साथ हो गई 1.55 लाख रुपये की ठगी, कैसे? 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर में प्रधानमंत्री योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने का झांसा देकर 1.55 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित सत्येंद्र कुमार ने गाजीपुर थाने में तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने दीपक सक्सेना और अनुपम तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।



सर्वोदय नगर मानस विहार कालोनी सत्येंद्र कुमार के मुताबिक जून 2025 में दीपक सक्सेना और अनुपम तिवारी अजय इलेक्ट्रिक शाप पर मिले। दीपक सक्सेना ने खुद को इंदिरानगर का निवासी और दुकान मालिक अजय वर्मा का पड़ोसी बताया। जबकि अनुपम तिवारी ने स्वयं को फर्म ‘सोल्यूशन (एटी)’ का प्रोपराइटर और दीपक को मैनेजर बताया।

दोनों ने सोलर प्लांट लगाने का सरकारी योजना का हवाला देते हुए अपना कार्यालय “रूप प्लाजा, मारूतीपुरम” बताया। आरोपितों को पीड़ित ने घर की छत दिखाई। जिस पर तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने की बात हुई। 1.80 लाख रुपये बात तय हुई। आरोपितों ने भरोसे में लेकर मकान के कागजात, आधार और बिजली बिल की कापी वाट्सएप से मंगाई।

इसके बाद 10 जुलाई को 55,000 और 95,000 के दो चेक तथा 5,000 रुपये नकद श्रमिकों के नाम पर वसूले गए। दोनों चेक 11 और 16 जुलाई को फर्म ‘सोल्यूशन (एटी)’ के खाते में क्लियर हो गए। काम में देरी पर जब पीड़ित कार्यालय पहुंचा तो बिजली बिल में नाम सुधार की बात कहकर टाल दिया गया।