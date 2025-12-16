लखनऊ: सड़क हादसे में ससुराल जा रहे युवक की मौत, बाबागंज-कुम्हरांवा मार्ग पर हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, इटौंजा। बाबागंज-कुम्हरांवा मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल से ससुराल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस वाहन चालक की तलाश में जुटी है।



महिगंवा थाना प्रभारी राम कुमार गुप्ता ने बताया कि शिवरी गांव निवासी 35 वर्षीय रामनाथ सोमवार की शाम साइकिल से अपनी ससुराल मुसपिपरी जा रहे थे। रात नौ बजे कुम्हरांवा-बाबागंज मार्ग पर तथास्तु अस्पताल के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।