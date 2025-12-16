लखनऊ: सड़क हादसे में ससुराल जा रहे युवक की मौत, बाबागंज-कुम्हरांवा मार्ग पर हुआ हादसा

Language
    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, इटौंजा। बाबागंज-कुम्हरांवा मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल से ससुराल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस वाहन चालक की तलाश में जुटी है।

    महिगंवा थाना प्रभारी राम कुमार गुप्ता ने बताया कि शिवरी गांव निवासी 35 वर्षीय रामनाथ सोमवार की शाम साइकिल से अपनी ससुराल मुसपिपरी जा रहे थे। रात नौ बजे कुम्हरांवा-बाबागंज मार्ग पर तथास्तु अस्पताल के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

    वह लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर गए। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें राम सागर मिश्रा सौ शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वाहन की तलाश की जा रही है।