यूपी में पार्टी के दौरान युवक को 15 लोगों ने मिलकर पीटा, बुरी तरह किया लहूलुहान 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट स्थित किला क्लब में पार्टी के दौरान युवक को 15 लोगों ने मिलकर पीट दिया। हमले में वह घायल हो गए। किसी तरह वहां से भागकर निकले और इलाज करवाया। इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलते ही शेरा समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।



आलमबाग के समय विहार कालोनी निवासी जय मखीजा ने बताया कि पांच अक्टूबर को गोमतीनगर स्थित अपने दोस्त के फ्लैट में थे। तभी रात करीब 12.30 उनके पास कुछ दोस्तों की काल आई, जो चिनहट स्थित किला क्लब में थे। दोस्तों ने उनसे क्लब आकर बिल में डिस्काउंट कराने की बात कही थी।