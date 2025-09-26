मां के प्रेमी का किशोर पर थी गंदी नजर, फिर प्राइवेट पार्ट का करवा दिया ऑपरेशन; पिता पहुंचा थाने
लखनऊ के ठाकुरगंज में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका के नाबालिग बेटे के साथ अश्लील हरकतें कीं और जबरन उसका गुप्तांग का ऑपरेशन करा दिया। किशोर ने अपने पिता को आपबीती बताई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मंजूर हसन उर्फ सैफी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज में मां के प्रेमी ने किशोर के साथ अश्लील हरकतें की। फिर जबरन प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करवा दिया। किसी तरह किशोर पिता के पास पहुंचा तो आपबीती बताई। पीड़ित पिता ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ठाकुरगंज इलाके में रहने वाले पीड़ित ने बताया कि उनकी पत्नी सआदतगंज में कपड़े की दुकान चलाती थी। जहां पर सआदतगंज नूरबाड़ी निवासी कपड़ा व्यापारी मंजूर हसन उर्फ सैफी कपड़े की सप्लाई करने आता था। इस दौरान उसने मिलने जुलने के बहाने पीड़ित की पत्नी को प्रेम जाल में फंसा लिया। पत्नी उसके बहकावे में आकर बेटे को लेकर मंजूर के घर चली गई।
पीड़ित पिता का आरोप है कि मंजूर बेटे के साथ अश्लील हरकतें करता था। उससे गंदे काम करवाता था। बेटे से अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश करवाता था। इस दौरान मंजूर ने बेटे के गुप्तांग का जबरन ऑपरेशन करा दिया। पेरशान होकर बेटा अपने पिता के घर भाग आया।
घटना का जानकारी उसने पिता को दी। इसके बाद पिता ने पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी ओमवीर सिंह ने बताया कि लैंगिग अपराध बाल संरक्षण अधिनियम व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
