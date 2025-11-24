Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के रेलवे स्टेशन पर शुरू होगा चौड़ीकरण का काम, लखनऊ मेल सहित कई ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    रेलवे 17 से 26 दिसंबर तक गाजियाबाद स्टेशन पर प्लेटफार्मों की चौड़ाई बढ़ाएगा। इस कारण लखनऊ मेल समेत कई ट्रेनों के प्लेटफार्म बदल दिए जाएंगे। सुशासन एक्सप्रेस, आम्रपाली एक्सप्रेस, अयोध्या एक्सप्रेस और श्रमजीवी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर चार से चलेंगी। नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर पांच से रवाना होगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले प्लेटफार्म की जानकारी प्राप्त कर लें।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे 17 से 26 दिसंबर तक गाजियाबाद स्टेशन के दो प्लेटफार्माें की चौड़ाई को बढ़ाएगा। इस इंजीनियरिंग कार्य के लिए रेलवे पावर ब्लाक लेगा। इसके चलते लखनऊ से गाजियाबाद की ओर जाने वाली लखनऊ मेल सहित कई ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन 22200 सुशासन एक्सप्रेस, 15707 कटिहार-अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस, 14205 अयोध्या एक्सप्रेस, 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस, 14007/13/15 सदभावना एक्सप्रेस, 12229 लखनऊ मेल, 12429 एसी एक्सप्रेस परिवर्तित प्लेटफार्म नंबर चार से संचालित होंगी।

    इसके अलावा 22417 महामना एक्सप्रेस, 22419 सुहेलदेव एक्सप्रेस, 22361 राजेंद्र नगर -नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 13429 मालदा टाउन-आनंद विहार एक्सप्रेस, 15909 अवध आसाम एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर चार से चलेंगी। वहीं, 12875 नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर पांच से रवाना होगी।