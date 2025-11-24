यूपी के रेलवे स्टेशन पर शुरू होगा चौड़ीकरण का काम, लखनऊ मेल सहित कई ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे 17 से 26 दिसंबर तक गाजियाबाद स्टेशन के दो प्लेटफार्माें की चौड़ाई को बढ़ाएगा। इस इंजीनियरिंग कार्य के लिए रेलवे पावर ब्लाक लेगा। इसके चलते लखनऊ से गाजियाबाद की ओर जाने वाली लखनऊ मेल सहित कई ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले जाएंगे।

ट्रेन 22200 सुशासन एक्सप्रेस, 15707 कटिहार-अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस, 14205 अयोध्या एक्सप्रेस, 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस, 14007/13/15 सदभावना एक्सप्रेस, 12229 लखनऊ मेल, 12429 एसी एक्सप्रेस परिवर्तित प्लेटफार्म नंबर चार से संचालित होंगी।

इसके अलावा 22417 महामना एक्सप्रेस, 22419 सुहेलदेव एक्सप्रेस, 22361 राजेंद्र नगर -नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 13429 मालदा टाउन-आनंद विहार एक्सप्रेस, 15909 अवध आसाम एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर चार से चलेंगी। वहीं, 12875 नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर पांच से रवाना होगी।