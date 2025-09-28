Lucknow News: गोमतीनगर में तेंदुआ तो नहीं दिखा,मगर दहशत में गुजरी रात; AI से भय का माहौल बनाने का आरोप
लखनऊ के गोमतीनगर में तेंदुआ दिखने की अफवाह से दहशत फैल गई। किसी ने विनय खंड में तेंदुआ होने का मैसेज वायरल कर दिया जिससे लोग घरों में छिप गए। वन विभाग की टीम ने जांच की लेकिन तेंदुए का कोई निशान नहीं मिला। डीएफओ ने बताया कि एआइ से तैयार फोटो वायरल की गई थी जिसकी जांच हो रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कानपुर रोड रुचि खंड और रजनी खंड में एआइ से तैयार तेंदुआ से दहशत फैलाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि किसी शरारती तत्व ने गोमतीनगर में यही काम कर दिया।
ग्रुप में यह मैसेज चला दिया गया कि विनय खंड में हुसडिय़ां के पास तेंदुआ है। गुरुवार रात बारह बजे के करीब यह सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग घरों में दुबक गए। वन विभाग की टीम भी पहुंची और जांच की तो किसी तरह कोई जीव नहीं मिला। कोई पगमार्क भी नहीं दिखे।
डीएफओ अवध सितांशु पांडेय का कहना है कि सूचना पर वन विभाग की टीम तेंदुआ होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है और किसी ने ग्रुप पर एआइ से तैयार तेंदुआ का फोटो भेजा था। यह फोटो किसने तैयार किया, उसकी जांच कराई जा रही है।
आवासीय समिति के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा का कहना है कि यह जानकारी मिली है कि किसी ने उसी तेंदुए की फोटो चला दी, जो रुचि खंड-रजनी खंड में चलाई गई थी लेकिन तेंदुआ होने की सूचना हर कोई दहशत में रहा।
मालूम हो कि कानपुर रोड रजनीखंड एलडीए कालोनी में भी छात्र देवांश पटेल ने एआइ से तेंदुए की फोटो बना यह बताया था कि तेंदुआ रजनी खंड में उसके घर के आसपास है। जिससे करीब 18 घंटे तक दहशत रही। बाद में पुलिस ने देवांश को पकड़ लिया था, जिसने एआइ से तेंदुए की फोटो बनाने और सेल्फी लेकर उसे वायरल करने जानकारी भी दी थी।
