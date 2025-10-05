उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के निपटारे में लखनऊ पहले नंबर पर, देखिए टॉप 5 जिलों की लिस्ट

राजस्व मामलों के निस्तारण में लखनऊ ने बाजी मारी सितंबर में सबसे ज़्यादा मामले निपटाए। जौनपुर जिला स्तरीय न्यायालयों में शीर्ष पर रहा जहाँ न्यायालयों ने निर्धारित मानकों से ज़्यादा मामले निस्तारित किए। प्रयागराज और शाहजहांपुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। फतेहपुर के जिलाधिकारी न्यायालय ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजस्व मामलों के निस्तारण के मामले में राजधानी ने अन्य जिलों को पीछे छोड़ दिया है। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) द्वारा जारी की गई सितंबर की रिपोर्ट में लखनऊ पहले नंबर पर है। वहीं जिला स्तरीय न्यायालय में राजस्व के मामले निपटाने में एक बार फिर जौनपुर ने बाजी मारी है। इस श्रेणी में एक साल से जौनपुर टाप फाइल जिलों में बना हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में प्रदेश में 3,88,145 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि लखनऊ में 21,296 मामले निस्तारित किए गए, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक हैं। इसके बाद 11,396 मामलों को निस्तारित कर प्रयागराज दूसरे, 9,075 मामलों को निस्तारित कर शाहजहांपुर तीसरे स्थान पर है। वहीं जाैनपुर ने 8,856 मामले निस्तारित कर चौथा और गोरखपुर ने 8,448 मामलों का निस्तारण कर पांचवां स्थान प्राप्त किया है।

जौनपुर डीएम डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के निर्धारित मानक से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के प्रति माह निस्तारण के मानक 250 के सापेक्ष 704 मामलों का निस्तारण किया गया।