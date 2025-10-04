Language
    लखनऊ में जमीन के विवाद में दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, बांके से किया हमला; पांच घायल

    By ayushman pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:12 PM (IST)

    लखनऊ के रहीमाबाद में जमीन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पक्ष के अनुसार गोबर डालने को लेकर गाली देने पर विवाद शुरू हुआ जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि कूड़ा डालने पर गाली दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    जमीन के विवाद में दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, बांके से किया हमला, पांच घायल

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रहीमाबाद के मलखापुर में जमीन के विवाद में शुक्रवार को दो पक्ष मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच में लाठी-डंडे व बांके चले। घटना में पांच लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और दोनों पक्षों की तहरीर पर आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    मलखापुर निवासी समीम के मुताबिक शुक्रवार की शाम लगभग साढ़े पांच बजे उनका भाई नसीम खेत से चारा लेकर घर पहुंचा था। जहां घर के बाहर मौजूद विपक्षी कमालू गोबर डालने को लेकर गालियां दे रहा थे। विरोध करने पर हमला कर दिया।

    मौके पर पहुंचे उनके भाई जमालू, इकबाल, मुख्तार, ने बांका, लाठी डंडे से नसीम पर हमला बोल दिया। चीख पुकार सुनकर बचाने पहुंची उसकी पत्नी नजरीन को भी मारा पीटा। दोनों को गंभीर चोटें आईं हैं।

    वहीं, गांव के ही दूसरे पक्ष कमालुद्दीन ने बताया उनकी पत्नी सबीना व बहन सबरुन निशा घर का कूड़ा डालने गई थी। जहां नसीम, आरूफ़, नवाब, समीम, गालियां देने लगे और विरोध पर मारने पीटने लगे। दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आईं हैं।

    रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि पुरानी जमीन के रंजिश में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।