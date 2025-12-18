लखनऊ में तेज रफ्तार कार 3 लोगों को रौंदते हुए झुग्गी झोपड़ी में घुसी, एक मजदूर की मौत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आशियाना के सेक्टर एच में बुधवार शाम अनियंत्रित कार की चपेट में आए तीन मजदूरों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अन्य दोनों का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। इंस्पेक्टर आशियाना छत्रपाल सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर गुरुवार को कार नंबर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है।



आशियाना के सेक्टर-एच में एक निर्माणाधीन कांप्लेक्स में छत्तीसगढ़ के तीन मजदूर काम करते थे। मजदूर अपने परिवार के साथ कांप्लेक्स के बाहरी हिस्से में ईंट-खड़ंजे से बने कच्चे मकानों में रह रहे थे। बुधवार शाम तीनों मजदूर सड़क किनारे आग ताप रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी दौरान मोड़ पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और तीनों मजदूरों को रौंदते हुए फुटपाथ किनारे स्थित सब्जी-पान मसाले की दुकान में जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल मजदूरों को तुरंत लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान देर रात 35 वर्षीय राधेश्याम साहू की मौत हो गई। मृतक मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बेमसतारा के निवासी थे।