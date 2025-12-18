Language
    लखनऊ में तेज रफ्तार कार 3 लोगों को रौंदते हुए झुग्गी झोपड़ी में घुसी, एक मजदूर की मौत

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    लखनऊ के आशियाना सेक्टर एच में तेज रफ्तार कार ने तीन मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक छत्तीसगढ़ का र ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। आशियाना के सेक्टर एच में बुधवार शाम अनियंत्रित कार की चपेट में आए तीन मजदूरों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अन्य दोनों का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। इंस्पेक्टर आशियाना छत्रपाल सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर गुरुवार को कार नंबर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है।

    आशियाना के सेक्टर-एच में एक निर्माणाधीन कांप्लेक्स में छत्तीसगढ़ के तीन मजदूर काम करते थे। मजदूर अपने परिवार के साथ कांप्लेक्स के बाहरी हिस्से में ईंट-खड़ंजे से बने कच्चे मकानों में रह रहे थे। बुधवार शाम तीनों मजदूर सड़क किनारे आग ताप रहे थे।

    इसी दौरान मोड़ पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और तीनों मजदूरों को रौंदते हुए फुटपाथ किनारे स्थित सब्जी-पान मसाले की दुकान में जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल मजदूरों को तुरंत लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान देर रात 35 वर्षीय राधेश्याम साहू की मौत हो गई। मृतक मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बेमसतारा के निवासी थे।

    मृतक की पत्नी मुनेश्वरी ने बताया कि वह और उनके पति लखनऊ में रहकर मजदूरी करते थे, जबकि उनके तीन बच्चे हैं। गांव में दादा-दादी के साथ रहते हैं। आशियाना इंस्पेक्टर ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर वाहन स्वामी की पहचान आशियाना के सेक्टर एफ निवासी सुनील कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    संभलने का मौका तक किसी को नहीं मिला: राधेश्याम की पत्नी ने बताया कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखकर हटने का मौक तक नहीं मिला। जबतक वह लोग देखते तीनों को उसकी चपेट में आ गए थे। घटना के बाद कार चालक मौका पाकर फरार हो गया था। जबकि कालोनी के अंदर इतनी रफ्तार में कार चला रहा था।