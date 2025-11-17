Language
    लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी सहित इन ट्रेनों के स्टेशनों में बदलाव, कई के बदले प्लेटफॉर्म

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:48 PM (IST)

    लखनऊ जंक्शन पर कानकोर्स निर्माण के कारण 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक कई ट्रेनों के स्टेशन और प्लेटफार्म बदल दिए गए हैं। आगरा इंटरसिटी सहित कुछ ट्रेनें ऐशबाग से चलेंगी, जबकि कुछ गोमतीनगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेंगी। कुछ ट्रेनें डालीगंज और ऐशबाग में निरस्त भी रहेंगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों का ध्यान रखें।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत लखनऊ जंक्शन पर कानकोर्स का निर्माण होगा। कानकोर्स के निर्माण के लिए लखनऊ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 एवं 5 पर 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक तक इंजीनियरिंग कार्य होंगे। रेलवे कुछ ट्रेनों के स्टेशनों में बदलाव करेगा और कई ट्रेनें बदले प्लेटफार्म से चलेंगी।

    लखनऊ जंक्शन के स्थान पर 12180 आगरा लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी और 12179 लखनऊ जंक्शन आगरा इंटरसिटी ऐशबाग से चलेगी। इसी तरह बांद्रा से 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाली 20921 बांद्रा -लखनऊ एक्सप्रेस ऐशबाग स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। लखनऊ जंक्शन की जगह 20922 लखनऊ बांद्रा एक्सप्रेस 23 नवंबर से दिसंबर तक , 12104 पुणे लखनऊ एक्सप्रेस 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक गोमतीनगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी।

    26 नवंबर से 24 दिसंबर तक 12103 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस लखनऊ गोमतीनगर से दाेपहर 3: 45 बजे छूटेगी। पुणे से 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाली 11407 पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थानपर ऐशबाग स्टेशन पर रात 12: 50 बजे यात्रा समाप्त करेगी। 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक 11408 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस ऐशबाग से सुबह 6:30 बजे चलेगी।

    बीच रास्ते निरस्त व आरंभ होंगी यह ट्रेनें
    15009/15010 गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का इंजन रिवर्सल 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक डालीगंज में होगा। यह ट्रेन डालीगंज-लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी। गोरखपुर से 20 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाली 15031/15032 गोरखपुर-
    लखनऊ एक्सप्रेस ऐशबाग में निरस्त ओर आरंभ होगी।

    गोमतीनगर स्टेशन पर निरस्त होने वाली ट्रेनें
    15053 छपरा-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक
    15069 गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक
    - 15070 ऐश्बाग-गोरखपुर एक्सप्रेस 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक
    -15054 लखनऊ जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक

    25 नवंबर से लखनऊ जंक्शन पर इन ट्रेनों के बदलेंगे प्लेटफार्म

    ट्रेन नंबर व नाम -वर्तमान प्लेटफार्म-परिवर्तित प्लेटफार्म
    12536 रायपुर-लखनऊ गरीब रथ 4 - 1
    12536 रायपुर-लखनऊ गरीब रथ 4 - 2
    12583 आनंद विहार डबल डेकर 5 - 3
    12584 आनंद विहार डबल डेकर 5 -2 पर
    22453 मेरठ राज्यरानी 5 - 3
    11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी 5 -3
    11110 लखनऊ जंक्शन- झांसी इंटरसिटी 5 - 3
    15206 जबलपुर-लखनऊ चित्रकूट 4 - 3
    16093 चेन्नई -लखनऊ एक्सप्रेस 3 -1
    15044 काठगोदाम-लखनऊ एक्सप्रेस 4 -3