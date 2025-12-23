Language
    लखनऊ में 72 घंटे बाद भी सराफ दुकान में चोरी करने वालों का सुराग नहीं, व्यापारियों में रोष

    By Santosh Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    लखनऊ के मिर्जागंज स्थित रबाब मार्केट में फजल सराफ की दुकान से 30 किलो चांदी और 150 ग्राम सोने की चोरी के 72 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच प ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मिर्जागंज की रबाब मार्केट में फजल सराफ दुकान से शटर काटकर 30 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना चोरी के 72 घंटे बाद भी पुलिस आरोपितों का पता नहीं लगा सकी है।

    सैकड़ों सीसी कैमरों की फुटेज देखी गई लेकिन अभी तक पुलिस आरोपितों तक नहीं पहुंच पाई हैं। घटना का राजफाश न होने से स्थानीय व्यापारियों ने भी आक्रोश जताया है।

    रबाब मार्केट में फजल ज्वैलर्स का शटर तोड़कर शनिवार की रात 30 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना बदमाशों ने चोरी किया था। मुकदमा दर्ज कर तीन टीम बदमाशों की तलाश कर रही हैं। छानबीन में सामने आया कि घटना के बाद हाथ में सारा सामान लेकर चोर जैनब बाग की तरफ से 400 मीटर पैदल चलकर हरदोई रोड पहुंचे।

    पहले से यहां खड़ी बाइक लेकर बदमाश फरार हो गए। कई सीसी फुटेज में चोर दिखे हैं लेकिन अंधेरा होने के चलते उनके चेहरे स्पष्ट नहीं है। बाइक के नंबर भी अभी तक पुलिस को फुटेज में नहीं मिले हैं। घटना का राजफाश न होने से स्थानीय व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

    उन्होंने जल्द राजफाश की मांग भी की है। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि सर्विलांस टीम और मोबाइल लोकेशन के माध्यम से तलाश जारी है। कई संदिग्धों से भी जानकारी की जा रही है।