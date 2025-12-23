लखनऊ में 72 घंटे बाद भी सराफ दुकान में चोरी करने वालों का सुराग नहीं, व्यापारियों में रोष

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मिर्जागंज की रबाब मार्केट में फजल सराफ दुकान से शटर काटकर 30 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना चोरी के 72 घंटे बाद भी पुलिस आरोपितों का पता नहीं लगा सकी है।

सैकड़ों सीसी कैमरों की फुटेज देखी गई लेकिन अभी तक पुलिस आरोपितों तक नहीं पहुंच पाई हैं। घटना का राजफाश न होने से स्थानीय व्यापारियों ने भी आक्रोश जताया है।

रबाब मार्केट में फजल ज्वैलर्स का शटर तोड़कर शनिवार की रात 30 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना बदमाशों ने चोरी किया था। मुकदमा दर्ज कर तीन टीम बदमाशों की तलाश कर रही हैं। छानबीन में सामने आया कि घटना के बाद हाथ में सारा सामान लेकर चोर जैनब बाग की तरफ से 400 मीटर पैदल चलकर हरदोई रोड पहुंचे।