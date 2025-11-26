Language
    लखनऊ में शादीवाले घर में देर रात चोरी, बेटी के लिए खरीदे जेवरात और चांदी की मूर्तियों समेत इतना सामान पार कर गए चोर

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:26 PM (IST)

    लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक परिवार ने बेटी की शादी के लिए जेवरात खरीदे थे, जिसे चोरों ने चुरा लिया। इसके अतिरिक्त, कैंट और मड़ियांव में भी चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाया और लाखों की चोरी की। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है।

    जागरण टीम, लखनऊ। रायबरेली रोड स्थित धनपाल खेड़ा गांव में बेटी की शादी के लिए खरीदे गए जेवरात चोर मंगलवार देररात चोर पार कर लेगए। भगवान की चांदी की मूर्तियाें को भी नहीं छोड़ा। सीसी कैमरे में एक चोर कैद हुआ है। वहीं, कैंट और मड़ियांव में चोरों ने तीन बंद मकानों का ताले तोड़कर नकदी व जेवर समेत लाखों का माल चोरी कर लिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

    धनपाल खेड़ा निवासी शुशांक द्विवेदी निजी कंपनी में काम करते हैं। रोजाना की तरह मंगलवार रात परिवार संग खाना खाकर वे सो गए। देर रात चोरों ने घर में घुसकर दो मोबाइल, 2.50 लाख रुपये, चांदी के लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, पीतल और लोहे का कुछ सामान चोरी कर लिया। यही नहीं चोर बेटी की शादी के लिए रखी चेन, अंगूठी और चांदी की पायल भी ले गए।

    बुधवार सुबह परिजन उठे तो सामान बिखरा मिला। एक चोर सीसी कैमरे में कैद मिला। वहीं, कैंट के निलमथा कटहरी बाग स्थित विद्यानगर कालोनी निवासी आकांक्षा शुक्ला ने बताया कि भतीजे की शादी के मांगलिक कार्यक्रम 23 नवंबर से 29 नवंबर के बीच होने हैं। 21 नवंबर को वह परिवार संग पैतृक निवास जाैनपुर गई थी।

    अगले दिन पड़ोसी ने घर का ताला टूटा देख सूचना दी। जानकारी पर वह वापस लौटी। पीड़िता ने बताया कि चोरों ने जेवरात, 23 हजार रुपये समेत लाखों का माल चोरी किया है। उधर, मड़ियांव के प्रीतिनगर स्थित प्रभातपुरम निवासी पिंटू कश्यप ने बताया कि पिता का स्वास्थ्य खराब होने की खबर मिलते ही वे परिवार संग गांव गए थे।

    24 नवंबर को चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी व जेवर समेत लाखों का माल पार कर दिया। जानकारी पर देर रात वे वापस लौटे और पुलिस को सूचना दी। इसी थाना क्षेत्र के फैजुल्लागंज नई बस्ती निवासी रिंकी अवस्थी 22 नवंबर को परिवार संग भाई के घर श्याम विहार कालोनी गई थी। सुबह परिजन लौटे ताे मुख्य द्वार का ताला टूटा और कमरों का सामान बिखरा मिला। उन्होंने बताया कि चोरों ने 70 हजार रुपये और लाखों के जेवर चोरी किए हैं।