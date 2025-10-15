लखनऊ में कारोबारी के घर से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध

संवाद सूत्र, लखनऊ। बाजारखाला के पुराना हैदरगंज स्थित कोतवाली के सामने बने कारोबारी के मकान से चोरों ने लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। मकान में लगे सीसी कैमरे में चार संदिग्ध आते-जाते दिखे हैं। मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है।

पुराना हैदरगंज निवासी सनी सोनी सर्राफ कारोबारी हैं। रायबरेली रोड पर उनकी जेवरात की दुकान है। बाजारखाला कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर उनका पुस्तैनी मकान है और नया मकान भी पास में ही है। सोमवार देर रात उन्होंने पुस्तैनी मकान में गाड़ी खड़ी की और ताला लगाकर चले गए।