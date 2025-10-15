लखनऊ में कारोबारी के घर से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध
लखनऊ के बाजारखाला इलाके में एक सर्राफ कारोबारी के घर से चोरों ने लाखों रुपये के गहने और नकदी चुरा ली। कारोबारी सनी सोनी ने पुलिस को बताया कि उनके पुस्तैनी मकान से लगभग 10 लाख के गहने और एक लाख रुपये नकद चोरी हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में चार संदिग्ध दिखे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, लखनऊ। बाजारखाला के पुराना हैदरगंज स्थित कोतवाली के सामने बने कारोबारी के मकान से चोरों ने लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। मकान में लगे सीसी कैमरे में चार संदिग्ध आते-जाते दिखे हैं। मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है।
पुराना हैदरगंज निवासी सनी सोनी सर्राफ कारोबारी हैं। रायबरेली रोड पर उनकी जेवरात की दुकान है। बाजारखाला कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर उनका पुस्तैनी मकान है और नया मकान भी पास में ही है। सोमवार देर रात उन्होंने पुस्तैनी मकान में गाड़ी खड़ी की और ताला लगाकर चले गए।
सुबह जब गाड़ी निकालने आए गेट का ताला नहीं था। अंदर जाकर देखा तो कमरों में रखा सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी खुली थी। अलमारी का लाकर तोड़कर चोर उसमें रखे लगभग 10 लाख रुपये के गहने और एक लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए। सीसी फुटेज में दो चोर मकान के अंदर जाते और दो लोग बाहर खड़े नजर आए हैं। चारों एक ही बाइक से आए थे। इंस्पेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर सीसी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश की जा रही है।
