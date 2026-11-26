जागरण संवाददाता, लखनऊ। आदर्श कारागार में पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की आत्महत्या के मामले में जेल प्रशासन ने कार्रवाई की है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में अनलाकिंग प्रभारी मदन गोपाल और बैरक प्रभारी राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जेल वार्डर अतीक अहमद के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है।

मूलरूप से बस्ती के लालगंज स्थित बनकटी निवासी राजू उर्फ अब्बास उर्फ असलम (32) ने बुधवार सुबह बैरक के पीछे बने शौचालय में पाइप से चादर का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। वह पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उसे 29 अक्टूबर को गौतमबुद्धनगर की जेल से लखनऊ के आदर्श कारागार में स्थानांतरित किया गया था।