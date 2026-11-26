विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ। पेट्रोल पंप की डिस्पेंसिंग यूनिटों में अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक फिटिंग्स की मौजूदगी मात्र से डीलर के ईंधन में हेराफेरी में संलिप्तता साबित नहीं होती, खासकर तब जब विधिक माप विज्ञान विभाग की सीलें सुरक्षित हों और कथित अनियमितताओं में डीलर की भूमिका का कोई ठोस साक्ष्य न हो।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए करीब 27 साल पुरानी अलीगंज सर्विस स्टेशन की डीलरशिप समाप्त करने का आदेश निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति इरशाद अली ने कहा कि इंडियन आयल कारपोरेशन यह साबित करने में विफल रहा कि चार डिस्पेंसिंग यूनिटों में कथित अतिरिक्त फिटिंग्स डीलरों ने लगवाई थीं या उनसे वास्तव में ईंधन की आपूर्ति में हेराफेरी हुई थी।

अदालत ने कहा, “हालांकि चार डिस्पेंसिंग यूनिटों में अतिरिक्त फिटिंग्स मिलने का आरोप लगाया गया था, लेकिन विधिक माप विज्ञान विभाग की सीलें सुरक्षित पाई गईं और पांच लीटर में 150 मिलीलीटर की कम आपूर्ति केवल एक नोजल में कथित रूप से पाई गई।” कोर्ट ने तीन जुलाई 2017 को डीलरशिप समाप्त करने के आदेश और 24 मई 2019 को तेल उद्योग के विवाद निस्तारण पैनल द्वारा पारित अपीलीय आदेश को निरस्त कर दिया।

डीलरशिप वर्ष 1990 में दी गई थी। पांच मई 2017 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने चार डिस्पेंसिंग यूनिटों के पल्सर कार्ड में अतिरिक्त फिटिंग्स और गिलबार्को वीडर-रूट मशीन के एक नोजल से पांच लीटर में 150 मिलीलीटर कम पेट्रोल देने का आरोप लगाया था। इसके बाद डीलरशिप समाप्त कर सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली गई थी। कोर्ट ने पाया कि कथित पल्सर असेंबली की प्रयोगशाला जांच डीलरशिप समाप्त करने का आदेश पारित होने के बाद कराई गई थी।