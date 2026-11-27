विकास मिश्र, लखनऊ। सिनेमा में स्त्री अब सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि कथानक की सूत्रधार भी है। बावजूद इसके बाक्स आफिस की अंधी दौड़ में महिला कलाकारों को महज आकर्षण और वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति कायम है, किंतु अब समय है कि हम सिनेमा के कथानक और ''महिला मित्र'' को देखने के अपने संकुचित दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन लाएं।

पटकथा लेखिका एवं उपन्यासकार अनु सिंह और प्रख्यात लेखिका व संपादक अमृता त्रिपाठी ने शुक्रवार को दैनिक जागरण की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित संवादी के चौथे सत्र ''साहित्य, प्रकाशन और महिलाएं'' में बेबाकी से अपनी बात रखी।

संस्कृतिकर्मी लिपिका भूषण ने सत्र का संचालन करते हुए संपादकीय जगत से लेकर सिनेमा तक महिलाओं की निर्णायक भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं संपादकीय जगत से लेकर रूपहले पर्दे तक पहुंचकर यह तय करने की क्षमता रखती हैं कि समाचार पत्रों और साहित्य में क्या प्रकाशित होगा। इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे उनके लंबे संघर्ष और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अनु सिंह ने वर्ष 2019 से शुरू हुई अपनी ओटीटी यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि ''आर्या'' और ''दिल्ली क्राइम'' जैसी वेब सीरीज ने साबित किया है कि महिलाएं सशक्त और संवेदनशील कहानियों का नेतृत्व कर सकती हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया समेत विभिन्न ओटीटी मंचों पर महिला रचनाकारों की सक्रियता बढ़ी है, लेकिन स्त्री केंद्रित कहानियों तक ही उनकी रचनात्मक भूमिका सीमित कर देना उचित नहीं है।

फिल्मों में महिला किरदारों के कमजोर चित्रण और उनके यौन वस्तुकरण पर अनु सिंह ने चिंता जताई। ''एनिमल'' और ''धुरंधर'' जैसी फिल्मों का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि बड़े बजट और हजार करोड़ रुपये के कारोबार की होड़ में नायिका को अक्सर नायक की सहानुभूति हासिल करने या उसके देह प्रदर्शन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निर्माताओं को यह सबसे आसान व्यावसायिक रास्ता नजर आता है।

अमृता त्रिपाठी ने प्रकाशन जगत में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और आर्थिक स्वावलंबन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश की प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थाओं में शीर्ष नेतृत्व से लेकर सीईओ तक के पदों पर महिलाएं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग और बजट प्रबंधन में भी उनकी क्षमता उल्लेखनीय है।