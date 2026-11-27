पवन तिवारी, लखनऊ । मंच से ध्वनि उठी जय सियाराम....। प्रतिध्वनि आई..जय जय सियाराम...। अयोध्या की संत परंपरा के गरिमामयी प्रतिनिधित्व की गूंज थी यह। वक्ता के रूप में जब अयोध्या की सिद्धपीठ हनुमन्निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेशनंदिनी शरण जी हों तो रामनाम से वातावरण सुवासित होना स्वाभाविक है।

श्रोताओं की ओर उन्मुख सत्र के सूत्रधार दैनिक जागरण के कार्यकारी संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी विषय और विषयज्ञ की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का स्मरण कराते हैं। विषय निर्धारण की सुरुचिपूर्ण प्रक्रिया का उद्धरण भी देते हैं वे। कहते हैं, ' अवध में आचार्यजी के बगैर संवाद और संवादी अधूरा है।

अयोध्या क्या है और क्या है राजधर्म? विषय पर आचार्य के सम्मुख जिज्ञासा प्रकट करते हैं, अयोध्या क्या है और इस संदर्भ में वस्तुत: राजधर्म क्या है? आचार्य मिथिलेशनंदिनी शरण अपनी गांभीर्य, किंतु सरस शैली में परिभाषा प्रस्तुत करते हैं - 'अयोध्या जितने आयामों से बनती है, उनको एक बार में नहीं कहा जा सकता। कभी धाम, कभी तीर्थ, कभी मोक्ष धाम, कभी विवादित नगरी हो सकती है। समय परिवर्तित हुआ, अब गूगल पर टाइप करिए तो परिणाम में भव्य दीपोत्सव लिखा आ जाता है। अयोध्या क्या है? मनुष्य के लिए मनुष्यता संभव होने का आश्वासन है अयोध्या। मनुष्यता दुर्लभ है।

मिर्जा गालिब का शेर उद्धृत करते हैं-

बस-कि दुश्वार है हर काम का आसां होना

आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसां होना। वह राजधर्म को भी परिभाषित करते हैं

राजधर्म मूल रूप से तीन बातों में परिलक्षित हैं, राज्य में निष्ठा रखने वाले नागरिकों की रक्षा। आजीविका की रक्षा। उनको कुमार्ग में जाने से रोकना। राजधर्म मनुष्यता के विघ्नों को दूर करने की प्रतिज्ञा है।

इस उक्ति कि अयोध्या के बड़े संत, महांत, धर्माचार्य कभी एक मंच पर उपस्थित नहीं होते, आचार्य कहते हैं कि अयोध्या की पहचानों के एकत्र न हो पाने की विडंबना है। जिनसे अयोध्या बनती है,जिनसे भारत बनता है वे एकत्र क्यों नहीं होते? यह विसंवाद खत्म क्यों नहीं होता? दैनिक जागरण का आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि संवादी ने विसंवाद खत्म किया है।

आचार्य मिथिलेशनंदिनी शरण कहते हैं कि जिसने अयोध्या रची है, उसके संबंध के कारण मानव कहे जाते हैं। उस पूर्वज मनु की संतान के कारण हम मानव कहे जाते हैं। जो अयोध्या रचता है मानव रचता है। मानव की आचार संहिता भी रचता वह मनुस्मृति है। राजा हरिश्चंद्र भी अयोध्या से हैं। वह कहते हैं कि मेरा स्वप्न भी सत्य है। स्वप्न को भी यथार्थ में परिवर्तित करने वाला। जागृति में सिद्ध करते हुए। मनुष्य होने में सबसे बड़ी कसौटियां हैं।