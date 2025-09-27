लखनऊ में IPS के घर किसने की चोरी, क्यों पुलिस के हाथ लगा कोई सुराग?

लखनऊ के विकास नगर में आईपीएस यमुना प्रसाद के घर चोरी हो गई। दो दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। उनके घर से नकदी चांदी के बर्तन और नल की टोंटी चोरी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मामला विकासनगर थाने में दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। विकास नगर के मामा चौराहे के पास आइपीएस अफसर यमुना प्रसाद के घर हुई चोरी का मुकदमा दर्ज होने के दो दिन बाद भी चोरों का सुराग नहीं लग सका है। चोरों की तलाश में पुलिस और सर्विलांस की टीम दबिश दे रही हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में हाइटेक पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहा है।

यमुना प्रसाद वर्तमान में नोएडा में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हैं। उनके बंद मकान से चोरों ने नकदी, नल की टोंटी, चांदी के कटोरी गिलास, चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान चोरी कर लिया था। मामले में उनके साले असित सिद्धार्थ ने विकासनगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कई घंटों की सीसी फुटेज में भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला।