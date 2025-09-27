लखनऊ में IPS के घर किसने की चोरी, क्यों पुलिस के हाथ लगा कोई सुराग?

Language
    By santosh tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:52 PM (IST)

    लखनऊ के विकास नगर में आईपीएस यमुना प्रसाद के घर चोरी हो गई। दो दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। उनके घर से नकदी चांदी के बर्तन और नल की टोंटी चोरी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मामला विकासनगर थाने में दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

    आइपीएस के घर चोरी करने वालों का दो दिन बाद भी सुराग नहीं

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। विकास नगर के मामा चौराहे के पास आइपीएस अफसर यमुना प्रसाद के घर हुई चोरी का मुकदमा दर्ज होने के दो दिन बाद भी चोरों का सुराग नहीं लग सका है। चोरों की तलाश में पुलिस और सर्विलांस की टीम दबिश दे रही हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में हाइटेक पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहा है।

    यमुना प्रसाद वर्तमान में नोएडा में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हैं। उनके बंद मकान से चोरों ने नकदी, नल की टोंटी, चांदी के कटोरी गिलास, चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान चोरी कर लिया था। मामले में उनके साले असित सिद्धार्थ ने विकासनगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कई घंटों की सीसी फुटेज में भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला।

    थाना प्रभारी (एसओ) आलोक सिंह ने बताया कि आइपीएस के मकान का कैमरा काफी समय से काम नहीं कर रहा है। आसपास लगे कई सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली गई लेकिन उसमें किसी का कुछ पता नहीं चला। घटना किस दिन हुई है यह भी स्पष्ट नहीं है। आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।